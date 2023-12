L’Ancona vuole chiudere l’anno con il botto. A Lucca saranno tre gli assenti per squalifica

Conto alla rovescia per la partita che chiude l’anno, quella che l’Ancona giocherà venerdì pomeriggio al Porta Elisa di Lucca. I dorici scenderanno in campo sicuramente con tre assenti, che saranno gli squalificati Cella, Gatto e Martina. I primi due, infatti, sono incappati nel giallo per i falli commessi domenica sera nella partita contro il Pescara, il terzo in un’ammonizione per proteste in seguito al vantaggio non assegnato a Peli che nei minuti di recupero era lanciato in porta. Erano tutti tre in diffida insieme a Clemente, e con quest’ammonizione è scattata la squalifica che impedirà loro di scendere in campo venerdì: squalifiche confermate ieri dal giudice sportivo, insieme a una multa di 700 euro alla società per un petardo esploso in curva (1500 euro al Pescara che ha fatto esplodere numerosi petardi e lanciato fumogeni a ripetizione, divelto seggiolini e danneggiato i bagni, curiosa la proporzione tra le due ammende).

Quanto agli squalificati, le scelte di Colavitto, in fatto di sostituti, appaiono abbastanza obbligate: come terzino sinistro al posto di Martina agirà sulla fascia il suo alter ego, e cioè Agyemang. In mezzo alla difesa sembra Marenco il principale candidato a una maglia da titolare, l’altra scelta è Dutu. Resta il ruolo di playmaker davanti alla difesa, anche qui la scelta sembra piuttosto orientata, con Nador favorito su Basso e Gavioli.

In realtà nessuno di questi giocatori nasce come centrocampista centrale, ma tutti lo hanno già fatto in passato, soprattutto Nador che, infatti, rimane il candidato principale a sostituire il capitano. Quanto a Perucchini, il portierone bergamasco sembra aver smaltito il mal di schiena che l’ha obbligato al forfait di domenica scorsa, ieri s’è allenato, ma a parte, insieme a Vitali e Paolucci, ma nessuno sembra a rischio per la trasferta al Porta Elisa.

La formazione potrebbe dunque essere quella che comprende Perucchini tra i pali, Clemente e Agyemang nel ruolo di terzini, centrali Marenco e Pellizzari. A centrocampo Saco, Nador e Paolucci, in avanti Energe, Spagnoli e Cioffi. Sarà Alfredo Iannello della sezione arbitrale di Messina a dirigere la partita in programma venerdì a Lucca, con fischio d’inizio alle ore 18.30. Insieme a lui gli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno, quarto ufficiale Riccardo Dasso di Genova.

E’ aperta anche la prevendita per acquistare i biglietti per la sfida al Porta Elisa, e sarà attiva fino alle 19 di domani sul circuito GO2. I biglietti saranno acquistabili solo online seguendo il link: https://www.go2.it/ e digitando l’evento Lucchese-Ancona nell’apposito campo di richiesta. Il costo del tagliando per la curva est, cioè il settore ospiti, è di 9 euro più diritti di prevendita e spese. Per la trasferta la Curva Nord sta organizzando un pullman.

Giuseppe Poli