L’Ancona vuole esaltare le note positive. A Carrara per continuare nella risalita

E’ cominciato il conto alla rovescia per la trasferta di Carrara, che vedrà l’Ancona impegnata allo Stadio dei Marmi domenica pomeriggio alle 16.15. Ieri mattina la squadra ha ripreso la preparazione al Paolinelli, con Gatto ancora ai box insieme a Pellizzari che salterà, probabilmente, anche la trasferta in Toscana, e con Spagnoli che s’è allenato precauzionalmente a parte per un affaticamento muscolare che invece non dovrebbe pregiudicarne la disponibilità.

Insomma la settimana è cominciata bene ma non benissimo, con due assenze abbastanza scontate (oltre a quella di Barnabà, squalificato), con uno Spagnoli da rivedere tra oggi e domani, ma anche con un D’Eramo che sta procedendo bene nel suo recupero, forse anche meglio del previsto, e che potrebbe presto rientrare ad allenarsi con i compagni.

Intanto c’è Carrara, che non è una sfida qualunque, visto che lo scorso maggio i dorici andarono a vincere proprio allo stadio dei Marmi con gol di Spagnoli dal dischetto negli ultimi minuti, eliminando gli apuani dai playoff. Campo tradizionalmente ostico per i biancorossi che di fronte si troveranno un avversario al quarto posto in classifica con 13 punti in 7 partite, frutto dei successi sulla Fermana, ad Arezzo, sulla Vis Pesaro e sull’Entella e del pareggio di Olbia. La formazione di Dal Canto conta giocatori come Capello, Panico e l’ex Ascoli Simeri, ma anche l’italoargentino Illanes, il cui nome era stato accostato all’Ancona nell’ultima sessione di calciomercato, o l’esperto capitano Della Latta, insieme a giovani interessanti come Zuelli, in prestito dal Pisa. Squadra che gioca con un 3-5-2 più o meno speculare a quello dell’Ancona, e che viene da due sconfitte, il ko in Coppa contro il Pontedera e poi la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Gubbio, seconda di questo campionato dopo la resa di Sassari contro la Torres.

E dunque avversario sicuramente desideroso di dimostrare una reazione supportata da un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Una squadra ferita e con individualità di spicco: ecco cosa si troverà davanti l’Ancona in cerca anch’essa di un risultato positivo che supporti quanto di buono mostrato nella partita contro la Vis Pesaro, pur con quel finale di gara che ha privato i dorici di due punti che sarebbero stati sicuramente meritati. A Carrara dirigerà l’incontro Valerio Vogliacco di Bari, insieme a lui gli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Michele Piatti di Como, quarto ufficiale Marco Di Loreto di Terni.

