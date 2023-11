"L’Ancona vuole tornare a vincere. Non abbiamo paura di nessuno"

Pragmatico e concentrato, Gianluca Colavitto presenta così il derby con la Recanatese, partendo dalla sconfitta di Sassari: "In settimana abbiamo analizzato la partita contro la Torres e resto della mia opinione, cioè che il primo tempo la squadra era in campo e ha fatto quello che doveva. Siamo mancati negli aspetti più importanti, nella zona dove devi fare male, abbiamo fatto un’ottima gara quando non avevamo la palla, anche in fase di sviluppo abbiamo giocato bene, solo in finalizzazione c’è mancato qualcosa. Nel secondo tempo forse siamo stati un po’ troppo timidi, però abbiamo retto bene, la squadra è uscita dando davvero tutto. Mi auguro che questa sconfitta ci sia servita per aggiungere nuovi concetti a quello che stiamo mettendo in campo". Ora il derby in cui l’Ancona vuole tornare alla vittoria: "Andiamo in campo sempre per cercare il massimo. Logicamente affrontiamo una squadra che è in fiducia, che sta attraversando un ottimo periodo, nel complesso una squadra collaudata. E’ un derby, una partita sentita, abbiamo cercato in tutti i modi di prepararla nel modo migliore". Una squadra che conta un giocatore come Sbaffo: "Per il nostro modo di pensare non cambia nulla – prosegue Colavitto –, anche se comunque Sbaffo è un elemento di enorme intelligenza calcistica, un ragazzo che va a impegnare quelle zone di campo dove l’altro ha difficoltà a prenderlo, un giocatore che non fa mai la corsa banale e quando ha la palla il compagno sa che succede quel qualcosa in più. Lo sappiamo, siamo qui per studiare gli altri, ma ce ne preoccupiamo fino a un certo punto. Dovremo mettere in campo tutta la nostra voglia di ritornare a fare punti". L’Ancona recupera Paolucci, qualche dubbio ancora sullo spazio da dare a Peli, nessuno, invece, sul fatto che in campo l’Ancona giocherà con il consueto copione: "Peli non è proprio al cento per cento, vediamo come va la rifinitura. Quanto alla disposizione degli avversari, Dovremo essere bravi a leggere le situazioni, possiamo anche essere in inferiorità numerica in difesa, poi però se riconquistiamo palla si devono preoccupare loro. Dovremo leggere le varie situazioni in campo. Il nostro atteggiamento sarà sempre aggressivo e di lavoro collettivo". g.p.