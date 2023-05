L’arbitro sarà Caldera di Como

La partita di domani pomeriggio, che andrà in diretta su RaiSport e su Eleven Sports, sarà diretta dall’arbitro Mattia Caldera di Como, al suo fianco gli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Antonio D’Angelo di Perugia, quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano. L’arbitro Mattia Caldera in questa stagione nel girone B ha diretto quattro incontri, tra i quali anche Gubbio-Ancona 0-1 dello scorso 22 gennaio, le altre partite sono state Fermana-Cesena 2-0, Recanatese-Reggiana 0-1 e Virtus Entella-Recanatese 1-1. In quattro incontri ha distribuito 22 gialli, un rosso diretto e assegnato due calci di rigore. In passato è stato dipinto come un arbitro dal rigore facile, ma i numeri dicono il contrario: nelle 18 partite arbitrate durante questa stagione, infatti, Caldera ha fischiato appena tre calci di rigore, otto penalty sulle 20 gare dirette nello scorso campionato.