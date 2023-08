L’Atalanta fa subito la voce grossa La Recanatese ko con la Fiorentina

Si entra nel vivo del Memorial Lanari-Bellezza, il torneo di calcio riservato alle squadre Primavera che tiene compagnia in questi giorni gli appassionati di calcio di Osimo e non solo mostrando giovani di grande qualità sul terreno di gioco.

Oggi pomeriggio si giocherà la terza e ultima giornata dei due triangolari che vedrà le seguenti due partite: alle ore 17 al Diana andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Lazio mentre a Passatempo, con fischio d’inizio alle ore 19, si giocherà Bologna - Atalanta.

Ieri intanto nella seconda giornata della competizione di calcio giovanile fari puntati al Diana, nel match clou di giornata, tra Inter e Atalanta. E’ l’Atalanta a prevalere di misura (1-0) bagnando così l’esordio nel Memorial con una vittoria.

A decidere la sfida una rete nel secondo tempo di Cassa che sfrutta alla perfezione una ripartenza. L’Inter tenta poi il tutto per tutto per arrivare al pareggio.

La palla buona è per Di Maggio che però spedisce nelle mani del portiere bergamasco. Vince così la squadra di Bosi su quella di Chivu in un girone che vede in testa alla classifica dopo due giornate proprio Atalanta e Inter.

Martedì infatti, nella prima giornata della competizione, giunta alla seconda edizione, nella partita inaugurale giocata al Diana tra due squadre di grandi tradizioni l’Inter si aggiudica il match contro il Bologna per 3-1 grazie alla doppietta di Berenbruch e al guizzo di Quieto (per i rossoblu a segno Zilio).

Nella seconda partita della prima giornata invece vittoria per la Fiorentina che rifila tre gol alla Recanatese dopo una partita combattuta, con i viola che nonostante le varie palle gol create riescono a segnare solo nel finale con le reti di Sene, Padilla e Presta siglate nel giro di una decina di minuti.

Equilibrio restato a lungo per merito delle parate di un ottimo Tiberi, con i giallorossi di Recanati che hanno giocato senza tanti timori reverenziali cedendo solo nel finale.

Oggi è in programma l’ultima giornata dei triangolari e poi sabato sarà in programma la finalissima, alle ore 17, al Diana di Osimo, tra le prime due classificate dei due gironi.

CANNONI. Intanto è da registrare un altro volto nuovo nel Castelfidardo (Eccellenza) che ingaggia Alessio Cannoni, centrocampista centrale, classe 1993, che può vantare anche esperienze in categorie superiori. I fidardensi allenati per la seconda stagione di fila da Marco Giuliodori si sono radunati lunedì.

m. c.