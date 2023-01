L’atletica entusiasma: in 3mila al Palaindoor

Il PalaIndoor si infiamma. Nel terzo meeting dell’anno ospitato nel fine settimana nell’impianto dorico le notizie non mancano. Come il record di partecipazione: circa 2900 presenze-gara nell’arco delle due giornate, numeri mai raggiunti finora nei meeting di gennaio. C’è anche tanta qualità e curiosità. Il rettilineo dello sprint registra l’esordio stagionale di Larissa Iapichino. All’esordio l’azzurra si mette alla prova nei 60 metri correndo in un significativo 7.47 dopo il 7.54 della batteria. Una specialità inconsueta per la ventenne fiorentina delle Fiamme Gialle chiudendo al secondo posto dietro alla 16enne Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem) capace di sfrecciare in 7.46, ritoccando il 7.48 del primo turno, a soli due centesimi dalla migliore prestazione italiana under 18.

Da sottolineare il 7’58 di Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona), a un centesimo dal suo primato, e il 7’82 della compagna di club Sara Santinelli che firma il personale come l’altra stamurina Giada Bernardi (7’85).

Ma vince nei 60 ostacoli anche un certo Leonardo Tano (Atletica Meneghina) in 7’87, primato personale, classe 1999. Curiosità: Tano è il figlio minore di Rocco Siffredi, famoso pornoattore, e di Rozsa Tassi. Tano ha entrambe le cittadinanze (italiana dal papà e ungherese dalla mamma), anche se a livello internazionale ha sempre gareggiato per l’Ungheria. E’ laureato in ingegneria meccanica e ha la passione per le sfilate di moda. Tano, protagonista in precedenza anche nel salto in alto, potrebbe essere protagonista nuovamente nella Dorica nei prossimi campionati italiani. In attesa tornando ai nostri atleti sui 200 metri Giada Bernardi (Sef Stamura Ancona) è quinta con 25’35. Nei 60 ostacoli coglie il personale la junior Succes Festus (Atl. Fabriano) con 9’40. Tra i vari piazzamenti anche l’ottava posizione della junior Elisa Sireteanu (Sef Stamura Ancona) che atterra a 10.76 nel triplo.

Al maschile passo avanti nei 200 del 18enne Jacopo Coppari (Atl. Fabriano), sceso a 22’77. Nel meeting giovanile arriva il primato regionale under 16 dell’alto per Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) con la misura 1.65 superata alla prima prova. Tra gli altri risultati da segnalare il 15’36’’45 di Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) nei 3000 di marcia cadette, lo sprint di Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) che è seconda nei 60 cadette in 7’90 e il successo di Emanuele Tabarretti (Atl. Avis Macerata) con 5.02 nel lungo ragazzi.