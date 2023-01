L’attaccante ex Parma e Arezzo era svincolato

Il Fabriano Cerreto, dopo la bellissima prova casalinga contro i Castelfidardo, vinta dai biancorossi per 3 a 1 con una prova molto convincente nell’ultima giornata del girone di andata, domenica sarà di scena di nuovo sul terreno amico per affrontare il Fossombrone. Dopo l’arrivo del centrocampista Grezzana, la formazione allenata da Destro si è assicurata le prestazioni di Simone Bezziccheri con esperienza in serie C e D e andrà a rinforzare l’attacco. Il Fabriano Cerreto, dopo un girone di andata disastroso, proverà a raggiungere una salvezza tranquilla e provare a fare qualche cosa di meglio. La società, dopo l’esonero di Farsi, ha consegnato la squadra in mano all’esperto Destro, con la promessa di provare a prendere alcuni elementi per rinforzare una rosa molto ristretta dopo i forfait di elementi di esperienze e un paio di infortuni di troppo. Simone Bezziccheri, attaccante di 29 anni, svincolato dal 14 dicembre, è reduce da esperienze importanti tra C e D con le casacche di Arezzo, Parma, Fondi, Palestrina, Lupa Roma, Nuorese, Grosseto e Figline. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, l’attaccante capitolino ha contribuito anche alle promozioni in serie D di Ladispoli (Eccellenza laziale) e Corigliano (Eccellenza Il calciatore è a disposizione di mister Destro e potrebbe già esordire domenica prossima. Sicuramente non sarà l’ultimo arrivo per il Fabriano Cerreto soprattutto perché la società cercherà di mettere a disposizione dell’allenatore altri profili importanti per tentare di uscire dalla zona playout e provare a raggiungere una posizione in classifica più autorevole.

Angelo Campioni