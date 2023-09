L’attacco non delude Ottima prova per Perucchini

Perucchini 7: sempre all’altezza della situazione, incolpevole sul gol.

Barnabà 6,5: contribuisce a costruire la manovra e si fa trovare pronto quando serve. Finisce coi crampi, prova da lottatore. Macchioni: ng.

Cella 6,5: elegante certezza, non molla mai.

Marenco 6: ha il suo da fare a contenere le folate di Disanto ma si dimostra all’altezza.

Pellizzari 6: entra dopo il gol dell’Entella e va al centro della difesa a fare pesare la sua esperienza.

Basso 6,5: tanta quantità, benissimo anche in copertura. Recupera palloni importanti, peccato quell’occasione nel primo tempo.

Clemente 6: mezz’ora scarsa per mostrare le sue qualità sulla fascia a pochi giorni dal suo arrivo.

Paolucci 6: grande energia, nel finale del primo tempo la sua conclusione meriterebbe più fortuna.

Gatto 6,5: vertice basso del centrocampo dorico, lotta su ogni pallone mostrando numeri da giocatore d’altra categoria.

Nador 6,5: prezioso anche in fase di chiusura, ha anche il merito di cercare palloni ispirati.

Agyemang 6,5: bene anche in ripiegamento, prova costantemente a innescare la sua velocità.

Martina 6: venti minuti di sostanza sulla fascia.

Spagnoli 7: generoso come sempre, nella ripresa su assist di Cioffi non si fa pregare tornando al gol su azione.

Cioffi 6,5: a sprazzi nel primo tempo, come quando trova Basso in area di rigore, poi nella ripresa l’assist delizioso per Spagnoli.

Energe 6,5: bell’impatto sulla partita, quel palo grida vendetta.

All. Donadel 7: squadra rinnovata subito in evidenza su un campo molto difficile. Ottimo inizio.

