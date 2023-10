L’Audax sale sul podio. Corinaldo, che peccato

Nella prima giornata di campionato il palcoscenico è tutto per l’Audax Senigallia. Mentre il Cus Ancona e il Cerreto d’Esi partono male (sconfitto il Cus 5-3 a Spello; il Cerreto a Rieti 4-2) e il Corinaldo si mangia le mani (5-5 con il Gadtch Perugia dopo essere andato sul 5-2) l’Audax vince con lo Spes Rieti (8-2) grazie alla tripletta di un sempreverde Piersimoni e i gol di Paludo, Olivi, Toppi, Riccio e Chiarizia. "Una giornata emozionante dove l’Audax ha messo il suo primo piede in un campionato nazionale. – la gioia del tecnico senigalliese Lorenzo Purgatori- Ci siamo preparati per valorizzare i nostri punti forti, avendo in mano poche informazioni sullo Spes. Siamo partiti bene andando in vantaggio, successivamente rimontati per un nostro errore difensivo. Nel secondo tempo ci siamo focalizzati nel ’monetizzare’ maggiormente le azioni offensive, e così è stato. Bella la cornice di pubblico presente al Pala Panzini, una giornata che ricorderemo". Dopo aver avuto in pugno partita e vittoria, il Corinaldo si fa rimontare a un minuto e trenta dal termine: "Un pareggio che sa di sconfitta", amareggiato mister Tommaso Tonelli. La gara cambia volto al 9’ del secondo tempo quando, in superiorità numerica (per espulsione di un giocatore perugino), i corinaldesi subiscono un gol". Il cammino del Cus Ancona inizia con una sconfitta con i Grifoni, ma "nessuna tragedia", commenta il team manager anconetano Carlo Ulivi, "sapevamo che le difficoltà non sarebbero mancate, alcuni dei nostri ragazzi non conoscono la categoria, stiamo crescendo, e ora quello che ci serve è un pizzico di ottimismo". Falsa partenza anche il Cerreto d’Esi del capitano Simone Di Ronza: "Non conoscevamo bene la squadra avversaria, il Rieti, che nei primi minuti di gioco ha saputo approfittare della nostra partenza contratta, portando il risultato sul 2-0; nonostante ciò siamo stati bravi a reagire e dopo diverse occasioni sprecate abbiamo raggiunto il pari. Sul finale abbiamo subìto i due gol della sconfitta". Altri risultati 1°giornata: Recanati-Etabeta 4-3, Sangiorgio-Cus Macerata 7-6.

Alice Mazzarini