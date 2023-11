L’Aurora attesa da Vicenza: "Un avversario ostico"

All’inizio furono le big: Roseto, Ruvo di Puglia, San Vendemiano, San Severo, il quartetto che guida la classifica (bilancio tre sconfitte e una vittoria), a seguire le quattro che la graduatoria, almeno in questo momento, la chiudono: Lumezzane, Bisceglie, Ozzano, Taranto (poker di vittorie). Un mese per invertire ruoli e posizioni, dai playout ai playoff, e sabato prossimo a Vicenza (palla a due alle 18.30), la General Contractor proverà a chiudere positivamente la serie contro le formazioni di bassa classifica.

Nelson Rizzitiello avete appena cominciato a respirare aria d’alta classifica, non rischierete il mal di testa? "Assolutamente no – dice il gm aurorino – il periodo peggiore sembra passato e di questo va dato merito ai ragazzi allo staff medico, c’è ancora molto da lavorare non siamo ancora del tutto fuori dall’emergenza infortuni, Filippini non è ancora recuperato al cento per cento, ma la strada è buona".

E’ di queste ore la notizia dell’addio a Ike Ihedioha, chiamato a dare una mano per il procrastinare dell’infortunio a Filippini e lasciato libero, come da contratto, poche settimane dopo il rientro del centro titolare. Nel frattempo, risalendo posizione su posizione, domenica dopo domenica, avete riagganciato i cugini della Ristopro in quinta posizione: e sabato questa trasferta in casa del fanalino di coda Vicenza.

"L’avversario peggiore che potesse capitare adesso, una squadra pericolosissima che soprattutto in casa si trasforma e sa farsi rispettare, chiedete a Chieti e San Severo uscite dal parquet veneto con le ossa rotte. In un campionato come il nostro l’errore più grande che si possa fare è giudicare gli avversari dalla loro classifica, noi finora siamo andati bene con le squadre che ci seguono in classifica, un po’ meno con quelle che ci precedono, abbiamo le carte in regola per rispettare questo trend ma solo restando lucidi e concentrati riusciremo a farlo".

Gianni Angelucci