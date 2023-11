L’Aurora in trasferta contro il Lumezzane

Trasferta insidiosa a Lumezzane, unica rappresentante lombarda del girone, per la General Contractor (PalaLumenergia, stasera palla a due alle 18). Un inedito testa coda tra una squadra, Lumezzane, che ha sempre vinto in casa (segnando ogni volta 85 punti rispettivamente contro Ravenna, Chieti e Vicenza) e un’altra, Jesi sempre soccombente lontano dal parquet amico (Chieti, Ruvo di Puglia, San Vendemiano). La Virtus Lumezzane, 6 punti, potenziale seconda in classifica, una sola sconfitta in stagione (Roseto), due gare da recuperare dopo il rinvio in segno di lutto delle trasferte di Padova e Faenza a seguito della tragica scomparsa del giocatore Samuel Dilas. "Una squadra giovane, veloce pericolosa difficile da arginare quando gioca in campo aperto con tanti giocatori con punti nelle mani – la fotografia del g.m. Nelson Rizzitiello – per certi versi simile a Bisceglie che, avete visto, ci ha dato del filo da torcere. Contro coi Lions siamo stati bravi a ricompattarci nei momenti delle loro rimonte, stavolta dovremo fare ancora più attenzione per non andare incontro a brutte sorprese".

Soprese peraltro all’ordine del giorno visti i risultati delle ultime uscite in entrambi i gironi. "Dico che finalmente questa serie B è davvero diventato un campionato con i controfiocchi, di squadre deboli neanche l’ombra e nessuna meraviglia se le grandi o presunte tali vanno in giro a beccare 20, 30 punti. Noi siamo ancora in fase di assemblamento, da qualche giorno con il rientro a tempo pieno di Giacomo Filippini siamo tornati al completo, per crescere però serve tempo: qualche miglioramento significativo domenica con Bisceglie lo abbiamo visto. E battere Bisceglie oltre che per la classifica a noi è servito tantissimo per il morale e per l’autostima. Ne avevamo davvero un gran bisogno". Parola d’ordine, riprovarci perché si sa, l’appetito vien mangiando.

Gianni Angelucci