L’Aurora si conferma. Vittoria di carattere

VIRTUS

64

G. CONTRACTOR JESI

68

VIRTUS : Masciarelli 13, Barattini 5, Magagnoli 7, Ohenhen 21, Alberti, Balciunas 3, Aglio 2, Morara, Chiappelli 12, Morina 1, Dal Pozzo ne, Vannini ne. All. M.Zappi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 18, Carnevale, Bruno 9, Filippini 8, Merletto, Nisi ne, Valentini 4, Rossi 13, Marulli 11, Casagrande 5. All. M. Ghizzinardi

Arbitri: Agnese e Del Gaudio

Parziali: 14-10, 34-32, 52-53

Con una solida prestazione di squadra la General Contractor bissa il successo contro Faenza e si porta nelle zone nobili della classifica.

Sciagurato avvio General 14-0 dopo 7’ inguardabili minuti tra una miriade di palle perse e tanta confusione in attacco. Passata la buriana ecco l’attesa alla risposta jesina: Filippini dall’arco spezza il digiuno, Casagrande e Bruno completano il 10 a 0 di parziale che rimette la gara sui binari più consoni.

Jesi trova un minimo di fluidità in attacco primo vantaggio esterno con Marulli scatenato, tre consecutive dall’arco per il 21-26. Virtus di nuovo avanti, Jesi si blocca di nuovo in attacco, soffre sotto le plance la fisicità Ohenhen, miglior marcatore all’intervallo lungo, rimbalzi e un paio di giochi da tre punti del colored di casa locali avanti di due (34-32) al 20’.

Dopo il te la Virtus infila dall’arco i canestri del massimo vantaggio 47 -40 al 25’, Jesi ha un Varaschin in più nel motore ed è lui a suonare la carica: 9 punti (con tripla!) di fila per il + 1 all’ultimo intervallo.

Si segna col contagocce nel quarto finale, a 3.43 Jesi si trova a gestire un tesoretto di 5 punti (57-62), Masciarelli e Barattini mettono le triple che illudono la VIrtus (63-62) la rubata di Varaschin e i liberi di un Rossi glaciale chiudono i giochi per la meritata festa leocella.

Gianni Angelucci