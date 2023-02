Lavorano a parte Ruani e Di Massimo

La squadra s’è allenata ieri pomeriggio al Paolinelli e lo farà anche oggi pomeriggio. Ieri attivazione e riscaldamento a secco in gruppo, quindi lavoro di recupero aerobico per chi è sceso in campo a Montevarchi e lavoro aerobico intenso per chi non ha giocato. Infine parte tattica. A parte soltanto Ruani e Di Massimo. Seconda settimana in gruppo per Alberto Spagnoli che migliora, giorno dopo giorno, la condizione. Contro la Reggiana non ci saranno né Mezzoni, espulso martedì scorso a Montevarchi, né Mondonico, che martedì ha rimediato un ingiusto giallo dalla panchina festeggiando per il gol di Melchiorri insieme a tutti compagni, un giallo che ha fatto scattare la squalifica per recidiva di ammonizione. Intanto è cominciata la prevendita per Ancona-Reggiana in programma sabato pomeriggio al Del Conero alle ore 17.30. I biglietti si possono acquistare sul consueto circuito Diyticket e nei negozi convenzionati.