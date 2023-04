Lavori in corso al Del Conero per la sostituzione delle sedute

Gradinata Maurizio Neri dello stadio Del Conero pronta per il restyling: ieri, infatti, nonostante fosse una festività nazionale, la ditta incaricata dei lavori ha provveduto a rimuovere la quasi totalità delle sedute. Nei prossimi giorni saranno installate quelle nuove, di colore rosso e con una scritta che l’amministrazione comunale non ha ancora voluto svelare a città e appassionati: sarà "Us Ancona" la nuova grafica realizzata con i seggiolini bianchi su sfondo rosso quella che campeggerà sulla gradinata Neri, oppure altro? La gradinata al momento è chiusa al pubblico perché i seggiolini, quelli che l’amministrazione comunale sta provvedendo a sostituire, non erano a norma per ospitare il pubblico nel campionato di serie C. Mentre, curiosamente, lo erano in occasione della partita degli azzurrini under 21 che hanno di recente giocato ad Ancona contro la Germania. Per la Figc andavano bene, ma per la Lega Pro no, e comunque erano molto vecchi e rovinati. Nei complessivi lavori che hanno coinvolto l’ammodernamento dello stadio di Passo Varano negli ultimi mesi, ha dunque trovato posto anche la sostituzione delle sedute della gradinata. "Provvederemo quanto prima a installare tremila seggiolini nuovi e colorati – aveva spiegato nelle scorse settimane l’assessore allo sport del Comune di Ancona, Andrea Guidotti – l’operazione era in programma già da tempo e prosegue quanto già fatto nelle due curve, con le poltroncine vip in tribuna e con l’area hospitality", mentre altre zone dello stadio Del Conero sono state attrezzate per ospiti e sponsor grazie all’intervento della società di Tiong e Canil. Le nuove sedute saranno installate nei prossimi giorni, Guidotti specificava che il lavoro dovrebbe essere ultimato per fine mese o per i primi di maggio. La capienza della gradinata Neri, però, al momento è di circa 600 spettatori ed è chiusa, ma quest’operazione potrebbe preludere alla sua prossima riapertura, con l’obiettivo, in futuro, di ampliarne la capienza, magari in una categoria superiore. Intanto si pensa al look e lo stadio Del Conero sembra prepararsi per presentarsi tirato a lucido in occasione del primo incontro di playoff che vedrà i dorici affrontare in casa la Lucchese. Lo slittamento di questa fase, che dovrebbe cominciare giovedì 11 maggio anziché domenica prossima per le vicende che riguardano, nel girone B, Siena e Imolese, appare a questo punto inevitabile. Ieri l’Ancona ha ripreso gli allenamenti al Del Conero, oltre due ore di seduta sotto la guida di Marco Donadel con la squadra biancorossa che ha lavorato al completo. Stamattina allenamento a porte aperte sempre nell’impianto di Passo Varano. Domani sono attese le decisioni della Lega Pro in merito alle possibili penalizzazioni di Siena e Imolese.

g.p.