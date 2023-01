Lazzari: "La Vigor deve rimanere umile"

Si scaldano i motori, il campionato riprende e sarà una storia diversa viste le tante novità portate dal mercato. La Vigor non si è mossa, continuerà a puntare sul gruppo delle meraviglie che sin qui ha stupito tutti. I giorni di riposo scanditi dalle feste natalizie sono stati una bella occasione per ricaricare le pile e dare l’opportunità a qualcuno di recuperare le forze.

A tal proposito si è rivisto in campo il portiere Edoardo Roberto, in fase di guarigione dopo la terribile botta alla testa rimediata nella gara contro il Vastogirardi. Alessio Sarti lo ha splendidamente sostituito, ma il tecnico rossoblu non può che essere felice di ritrovare il suo portiere titolare.

Giornate preziose anche per Matteo Perri che continua ad avere qualche noia al ginocchio, Andrea Lazzari che sta smaltendo il problema alla pianta del piede che lo ha tormentato per mesi e Gianfranco D’Errico che non ha completamente superato il dolore alla caviglia come ha evidenziato lui stesso al Carlino negli ultimi giorni del 2022.

"L’altro ieri ho effettuato l’ultima infiltrazione del ciclo previsto con il dottor Moschini –afferma l’attaccante calabrese della Vigor Perri -. Per motivi precauzionali dunque abbiamo deciso, in condivisione con lo staff tecnico ed il mister, di evitare una seduta di allenamento, ad ogni modo dovrei essere a disposizione domenica. Per quanto riguarda la seconda parte di campionato, penso che sia tutta un’altra storia rispetto all’andata, iniziano a decidersi le sorti del torneo e tutte le contendenti sono obbligate a non sbagliare o quantomeno sbagliare il meno possibile. Detto ciò dobbiamo aspettarci un ritorno estremamente difficile, ma ci faremo trovare pronti come abbiamo fatto fino ad ora".

Anche Lazzari è ben consapevole che il girone di ritorno sarà tutta un’altra musica. Mister Clementi spera di recuperare a pieno il suo fuoriclasse ed avere un’arma in più da sfoderare nella seconda metà di campionato.

"Qualche giorno di riposo ha fatto bene a tutti noi, è indubbio che la nostra prima parte sia stata ottima – afferma l’ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta Andrea Lazzari -. Ora però dobbiamo andare avanti, non accontentarci pur rimanendo umili. Non credo sia giusto usare il termine dimenticare… teniamo a mente quanto di buono è stato fatto e ripartiamo da qui. Sta per iniziare una nuova fase della stagione, domenica arriverà una squadra molto ambiziosa, sarà un appuntamento molto difficile, ma la Vigor si farà trovare preparata".

Domenica alle 15 arriva il Cynthialbalonga, reduce da 4 risultati utili consecutivi. Si parla già di big match perciò la società ha diramato alcune notizie utili per i tifosi che accorreranno al "Bianchelli" nella prima gara dell’anno. I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia con i seguenti prezzi: Curva 10€, Tribuna Laterale 15€, Poltroncine 20€. Ingresso gratuito per gli under 14 e per tutti i tesserati rossoblu. Il servizio di prevendita terminerà domenica mattina alle 10.

Nicolò Scocchera