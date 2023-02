Lazzari: "Stringo i denti per la Vigor"

Tanti vigorini sono stati travolti da un’ondata di complimenti dopo la convincente affermazione contro il Trastevere. Sarebbe ingiusto però dimenticarsi di Andrea Lazzari e della sua ottima prestazione contro i laziali. L’ex Fiorentina ha mostrato lampi di classe cristallina ed ha dettato i tempi del reparto avanzato vantando una buona condizione fisica. Di certo gli ultimi mesi non sono stati eccezionali per Lazzari, costretto ai box da un fortissimo dolore alla pianta del piede. Il peggio è ormai alle spalle? Difficile dirlo, il centrocampista bergamasco potrebbe affrontare un’operazione, oggi però si focalizza sul presente.

"Mi sento in forma – dice Lazzari - purtroppo a fine campionato dovrò prendere in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema al piede, ma vedremo più avanti. Oggi penso al campionato e alla Vigor".

Contro il Porto d’Ascoli, i rossoblu faranno a meno del proprio condottiero. Mister Clementi sconterà la squalifica rimediata domenica scorsa, eppure Lazzari non appare preoccupato, anzi confida nell’esperienza e nella forza dello staff tecnico.

"Purtroppo domenica dovremo fare a meno del mister – conclude l’ex centrocampista dell’Atalanta -. Sarà una mancanza pesante, Aldo Clementi sa leggere le partite ed è sempre pronto a darci le giuste direttive se le cose non vanno come dovrebbero. Detto ciò abbiamo uno staff preparatissimo che lavora con noi quotidianamente, a partire dal vice Fabio Giulietti. Sappiamo che la sfida del Riviera sarà durissima, ma l’assenza del mister non ci condizionerà".

Il Porto d’Ascoli ha già comunicato alcune informazioni utili per l’acquisto dei biglietti del match di domenica contro la Vigor. I tagliandi possono essere acquistati online e nei punti Vivaticket, il botteghino della Curva Nord sarà aperto ai tifosi locali a partire dalle 13:30 di domenica. Il prezzo del biglietto in tribuna centrale ha un costo di 10 euro, stessa tariffa per i tifosi ospiti che si accomoderanno in Curva Sud, il ridotto (15-17 anni) invece ha un costo di 5 euro, mentre per gli under 14 il tagliando sarà acquistabile ad un solo euro (prevendita compresa).

Vigor e Scuola Calcio Vigorina intanto continuano a darsi da fare anche fuori dal campo di gioco. Prosegue infatti il percorso all’interno del sistema di qualità dei club giovanili. La prossima tappa coincide con l’evento organizzato al fianco di Villa Silvia MED, nota casa di cura e partner dei rossoblu.

Questa sera, a partire dalle ore 20.30, nella sala congressi dell’ Hotel Ritz di Senigallia si terrà un incontro informativo gratuito dal titolo: "Il benessere psicofisico nei giovani atleti". I relatori, esperti professionisti di Villa Silvia Med, saranno: il dottor Valter Mariotti (cardiologo e coordinatore ambulatori specialistici e check up), la dottoressa Raffaella Regali (dietista specialista in nutrizione clinica) e il dottor Claudio Pederzani (psicologo e psicoterapeuta).

Nicolò Scocchera