Le anconetane da sogno. Tutti al vertice della B

E’ una B che parla "anconetano" quella di quest’anno. Sia nel maschile che nel femminile. Non c’è nessuna squadra della nostra provincia in vetta ai gironi, ma nella B maschile (girone E) ci sono quattro formazioni nelle prime sei. Ancona è seconda, da sola, e con il successo di Ferrara, in casa della prima, si riavvicina alla vetta che ora è arrivata a quattro punti. Castelferretti con il successo nel derby casalingo contro Osimo aggancia proprio i "senzatesta" in terza posizione a un solo punto dai dorici.

Nella B1 femminile (girone D) Jesi vince lo scontro d’alta quota da tre punti interno con Pomezia e si conferma sul podio del girone, terza, assieme a Casal De’ Pazzi a un solo punto dal primo posto occupato dalla coppia Castelfranco di Sotto e Cesena. La Clementina è quinta (con Pomezia) a quattro punti dalla vetta. Insomma tutte le nostre squadre stazionano nella parte sinistra della classifica.

Il colpaccio di giornata lo fa sicuramente Ancona interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive di Ferrara facendole perdere anche l’imbattibilità e per giunta in casa dei primi della classe. "Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi - dice Dore Della Lunga, allenatore di Ancona -. Una partita bellissima, contro un Ferrara bravo in difesa e che ha sbagliato cinque attacchi in cinque set, un livello fuori dall’ordinario per la B". Adesso la Lube per cercare di tornare al successo pieno. "I giovani della Lube sono ragazzi molto promettenti, se prendono fiducia possono diventare molto pericolosi, perché hanno talento e determinazione e in ritmo sono difficilmente arginabili. Dovremo imporre il nostro gioco e massima concentrazione".