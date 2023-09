Le anconetane protagoniste. Portuali e Marina per la vetta

Quattro squadre al comando a punteggio pieno dei rispettivi gironi di Promozione dopo due giornate. Tre sono della provincia di Ancona: nel girone A Portuali e Moie Vallesina (l’altra il S.Orso), nel B Vigor Castelfidardo.

Girone A. Oggi esame importante per i Portuali di scena sul campo di un Marina che vorrà centrare il sorpasso in classifica. Sfida casalinga per il Moie Vallesina che finora non ha sbagliato una partita tra Coppa e campionato: arriverà il Valfoglia.

Trasferte per Barbara Monserra e Osimo Stazione rispettivamente a Fermignano e sul campo del Vismara. Domani in programma invece due partire nel girone A: il derby tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Castelfrettese che si ritrovano di nuovo di fronte per la terza volta stagionale e a distanza di quattro giorni dalla sfida di Coppa (Biagio promossa alla fase successiva), mentre il Fabriano Cerreto cercherà di trovare le prime soddisfazioni sul campo ospitando un Gabicce Gradara anch’esso partito sottotono.

Girone B. Oggi nel B viaggia la Vigor Castelfidardo di scena ad Ascoli (sponda Monticelli) con tanta voglia di riscatto dopo la beffa casalinga di mercoledì in Coppa, eliminata al primo turno a opera dell’Appignanese, a sorpresa (la Vigor aveva vinto le ultime due edizioni).

Il programma. Promozione, terza giornata (ore 15:30).

Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Pergolese, Fermignanese-Barbara Monserra, Marina-Portuali Ancona, Moie Vallesina-Valfoglia, Villa San Martino-Sant’Orso (ore 14:30), Vismara-Osimo Stazione. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Castelfrettese, Fabriano Cerreto-Gabicce Gradara.

Classifica: Moie Vallesina, Portuali Ancona e S. Orso 6; Osimo Stazione, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Marina, Fermignanese e Barbara Monserra 4; Pergolese 3; Valfoglia e Castelfrettese e Vismara 1; Fabriano Cerreto, Villa San Martino, Gabicce Gradara e Atletico MondolfoMarotta 0.

Girone B. Oggi: Appignanese-Trodica, Atletico Centobuchi-Porto Sant’Elpidio, Aurora Treia-Rapagnano, Casette Verdini-Corridonia, Matelica-Elpidiense Cascinare (ore 15), Monticelli-Vigor Castelfidardo (ore 14:30), Palmense-Potenza Picena, Sangiorgese Monterubbianese-Cluentina (ore 15).

Classifica: Vigor Castelfidardo 6; Corridonia, Palmense, Porto Sant’Elpidio, Cluentina, Aurora Treia e Monticelli 4; Casette Verdini e Rapagnano 3; Trodica, Atletico Centobuchi, Elpidiense Cascinare, Potenza Picena, Matelica e Sangiorgese M. 1; Appignanese 0.