Le assenze si fanno sentire: meno gol rispetto all’anno scorso

Dopo venti partite l’Ancona ha raccolto 32 punti proprio come nella passata stagione, ma le differenze con lo scorso anno ci sono e al traguardo delle festività un primo bilancio di stagione permette anche di leggere il campionato attuale dell’Ancona supportandolo con statistiche che possono far capire dove sta andando la squadra di Colavitto e quali potranno essere i correttivi cui provvederà la società nelle prossime settimane. Stessi punti dello scorso anno, dunque, ma allora l’Ancona tagliava il traguardo del Natale dal sesto posto, quest’anno dal settimo. Differenza di poco conto. Il numero di vittorie, nove, pareggi, cinque, e sconfitte, sei, era identico. Diversi, invece, i numeri dei gol: allora l’Ancona aveva totalizzato 35 reti e ne aveva subite 25 (+10 la differenza reti), quest’anno 31 gol realizzati e 20 incassati (+11). Anche qui il dato non è così difforme. Cambia, invece, e di non poco, la distribuzione dei gol, che lo scorso anno erano molto più una questione d’attacco. Nella passata stagione, dopo venti gare, infatti, al comando della classifica dei bomber biancorossi c’era Rolfini con 10 segnature, seguito da Faggioli con 8, Sereni con 7, Moretti con 5, e Del Sole con una segnatura. L’attacco, dunque, aveva totalizzato ben 31 gol sui 35 della squadra. Quest’anno, invece, la classifica marcatori parla in favore di Spagnoli con le sue 9 segnature, seguito da Di Massimo con 5, da Mattioli con 3, da Moretti con 2, e, infine, da Petrella e Lombardi entrambi con un gol. Totale dell’attacco 21 reti sulle 31 complessive: meno gol in generale e meno dall’attacco, rispetto allo scorso anno, ma molti più dal resto della squadra. Nella passata stagione l’Ancona ha trovato nel trio composto da Rolfini, Faggioli e Sereni un’incredibile continuità di rendimento. Quest’anno la continuità, fino al momento dell’infortunio, ce l’ha avuta solo Spagnoli, mentre Di Massimo, pur realizzando alcuni gol davvero splendidi, è andato più a fasi alterne, e Petrella è stato frenato da due infortuni. Inoltre Moretti ha segnato meno di quanto ci si potesse attendere, spesso utilizzato per forza di cose in posizioni che non gli sono congeniali. Né ci si poteva aspettare dagli under Lombardi e Mattioli un contributo come quello di Rolfini o di Sereni, lo scorso campionato. Per contro quest’anno ci sono i gol di Bianconi, Paolucci, D’Eramo, Simonetti - due ciascuno -, De Santis e Martina, che completano il quadro realizzativo. In conclusione: in una squadra completamente rinnovata e frenata dalle assenze, gli stop prolungati di Spagnoli e Petrella hanno pesato come macigni sui numeri dell’attacco. A gennaio l’Ancona dovrà recuperarli in pieno, ma cercherà anche di pescare alternative realizzative dal calciomercato.

Giuseppe Poli