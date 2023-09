Le big del girone tra alti e bassi Inatteso scivolone del Cesena

Le attese big del campionato non hanno brillato, nella prima giornata, almeno non tutte. Partendo dal presupposto che Cesena, Spal, Pescara e Perugia sono le formazioni più attrezzate, e che dietro ci sono Entella, Carrarese e Gubbio, insieme naturalmente a un’Ancona molto rinnovata le cui potenzialità sono ancora tutte o quasi da scoprire, il primo turno ha visto i bianconeri romagnoli cadere a Olbia, la Spal vincere contro la Vis Pesaro, il Pescara imporsi sulla Juventus Next Generation, quindi il Perugia ha pareggiato a Lucca e il Gubbio ha impattato in casa contro la neopromossa Pineto, infine la Carrarese è passata agevolmente sulla Fermana.

Vittorie per Pescara, Spal e Carrarese, pari per Perugia e Gubbio, così come pure per l’Ancona in casa dell’Entella, sconfitta inaspettata per il Cesena: il tanto atteso divario tra le formazioni sulla carta più forti del girone, insomma, non s’è visto.

Eppure le differenze tra le squadre, in termini di valori di mercato, come riporta Transfermarkt, ci sono e sono notevoli: basti pensare agli oltre 9 milioni di valore della Juventus Next Generation, contro i 2,2 del Sestri Levante, agli oltre 7 della Spal, contro i 2,4 della Fermana, ai 7 del Cesena contro Recanatese e Vis Pesaro, entrambe sotto ai 3 milioni.

Meglio incontrare le squadre più accreditate a inizio campionato, sostengono in molti, perché non hanno ancora gli ingranaggi del gioco lubrificati alla perfezione, perché esprimono il loro valore ancora in modo acerbo, e perché i campionati si vincono soprattutto nel girone di ritorno e sono tanti i casi di squadre che hanno cominciato la stagione con il freno a mano tirato per poi sbloccarsi e decollare strada facendo, come la Reggiana lo scorso anno.

Le sette formazioni considerate sulla carta le meglio attrezzate del raggruppamento B – Cesena, Spal, Pescara, Perugia, Entella, Carrarese e Gubbio – sono anche quelle che vantano il miglior valore di mercato, tutte però alle spalle della Juventus Next Generation che gode del fatto di essere piena di giovani di una squadra di serie A: non è un caso che nel girone A l’Atalanta, appena sbarcata in serie C con la sua seconda squadra, si trovi al secondo posto in questa classifica dietro al Vicenza.

Intanto il milionario Benevento di patron Vigorito, che guida la classifica di valore di mercato del girone C davanti all’Avellino, con un valore di ben 9,74 milioni, dunque superiore sia a quello della Juventus Next Generation nel girone B sia a quello del Vicenza nel raggruppamento A, ha perso la prima di campionato in trasferta contro la Turris per 3-1: è proprio vero che c’è poca gloria per le big a inizio stagione. Anche se in organico vantano Pier Luigi Simonetti.

