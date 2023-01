Le Citizens liquidano l’Italcave Real Statte

ITALCAVE REAL STATTE

0

CITTÀ DI FALCONARA

3

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pascual, Valeria, Bergamotta, Titova; Russo, Convertino, Marangione, Discaro, D’Errico, Acquaro, Linzalone. All. Marzella.

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Rozo, Ferrara, Pato; Praticò, Saluzzi, Pirro, Pandolfi, Pereira, Taina, Polloni. All. Neri.

Arbitri: Mancuso (Lamezia Terme), De Lorenzo (Brindisi); crono: Carnazza (Taranto).

Reti: 12’57’’ pt Praticò; 13’35’’ st Taina, 15’11’’ Isa Pereira.

Come poteva cominciare il 2023 delle campionesse d’Europa se non con una vittoria? E così, neanche a dirlo, il Città di Falconara ritrova il campionato e sbanca la Puglia liquidando l’Italcave Real Statte per 0-3. Merito di Praticò, gol pesantissimo della giovane pivot, brava a sbloccare il match nel primo round, ma anche di Taina e Isa Pereira che arrotondano i discorsi nella ripresa. Insomma, le Citizens ripartono nel nuovo anno con la stessa fame dello straordinario 2022 (dove hanno vinto tutto dentro e fuori dai confini nazionali) e danno continuità alla strepitosa vittoria dell’European Women’s Futsal Tournamente, la Champions League femminile di calcio a cinque in rosa sollevata al cielo a fine dicembre nel vecchio hangar del PalaBadiali. Come al solito la partita di ieri con le tarantine non è stata cosa semplice, complici anche le parate del top portiere Margarito. L’equilibrio lo rompe Praticò, classe 2022, con un guizzo attorno alla metà della prima frazione. Nella ripresa, dopo occasioni da ambo le parti, Taina porta il falco sullo 0-2 al 14’, mentre Isa Pereira con un tiro al volo infila il punto esclamativo e regala altri tre punti alle ragazze di Massimiliano Neri. Le Citizens, con questo successo, salgono a quota 28 punti in classifica, a -6 dal Bitonto capolista, ma con due gare ancora da recuperare in un gennaio che, per Ferrara e compagne, si preannuncia più che infuocato: mercoledì 11 gennaio al PalaBadiali si recupererà il big match contro il TikiTaka Francavilla, rinviato per dare spazio alla finale di Supercoppa Italiana. Domenica 15 nuova trasferta ad Ariano in casa dell’Irpinia e poi, mercoledì 18, il recupero della gara contro l’Audace Verona al Badiali. Ancora. Il 22 c’è, appunto, il Bitonto in campionato, il 25 il secondo turno di Coppa Italia contro il Kick Off. Il mese, o meglio il tour de force, si chiuderà il 29 con la trasferta toscana in casa del Pelletterie.