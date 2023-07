Le date della stagione Si inizia il 9 e 10 settembre

Si comincia a pensare già alla prossima stagione. Lunedì c’è stata la prima riunione della Figc regionale in vista della stagione che verrà dove sono state fissate le date di inizio dei campionati dilettantistici marchigiani. Non è ancora uscito il comunicato ufficiale, ma da indiscrezioni saranno come sempre i campionati di Eccellenza (girone unico del massimo campionato regionale) e Promozione (girone A e B) i primi a prendere il via, con lo start fissato nel fine settimana del 9 e 10 settembre. Dopo due settimane (sabato 23 e domenica 24 settembre) partiranno invece i tornei di Prima e Seconda Categoria, ma anche il campionato Juniores Regionale. Prima dei campionati scatterà come di consueto la Coppa Italia partendo sempre dai campionati maggiori.

La Coppa di Eccellenza e di Promozione prenderà il via nel primo fine settimana di settembre, nei giorni 2 e 3, mentre la Coppa Marche di Prima una settimana dopo, il 9 e 10.

Intanto oggi è il termine ultimo per le fusioni e i cambi nominativi. Si dovrebbe ufficializzare la fusione in Eccellenza tra K Sport Montecchio e Atletico Gallo con il ripescaggio quindi del Monturano nel massimo campionato regionale dove dovrebbe giocare anche il Montegranaro dopo il cambio di denominazione con la Sangiustese.

Scendendo di una categoria dovrebbe essere ufficializzata in Promozione anche la nuova realtà Barbara-Monserra, con il Monserra che - dopo aver ottenuto sul campo la salvezza in Prima Categoria aggiudicandosi lo spareggio contro il Villa Musone - concentrerà le proprie forze solamente sul settore giovanile.