Le Marche vincono con Dolcini e Iurisci

Trionfo marchigiano nel beach volley. E’ la squadra maschile a esultare a Cesenatico nella diciassettesima edizione dell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni di beach volley. Una tre giorni di gare che hanno coinvolto oltre 80 atleti e atleti Under 17. I ragazzi marchigiani (Diego Dolcini-Matteo Iurisci), guidati da Lorenzoni, dopo aver vinto la semifinale per 2-1 contro il Piemonte, nella finale superano 2-0 (21-15, 21-13) l’Alto Adige di Alex Natoli-Laurin Zoschg, aggiudicandosi così il Trofeo a sette anni di distanza dopo l’ultimo successo firmato dalla nostra rappresentativa regionale. Le Marche partono forte in avvio di primo set e nelle fasi successive sono ancora Iurisci-Dolcini a tenere strette le redini del gioco. Nel finale poi i nostri atleti gestiscono bene la situazione di vantaggio mostrando anche alcune giocate di buon livello. Nel femminile vittoria della formazione del Veneto 1 che supera 2-1 Emilia Romagna 1, mentre la squadra femminile finisce fuori dalla top ten.