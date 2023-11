Le ragazze di Ancona si arrendono a Bolzano

BASKET GIRLS

55

ALPERIA BOLZANO

76

BASKET GIRLS : Pierdicca, Baldetti, Mataloni 7, Maroglio 2, Boric 21, Francia 8, Pelizzari 2, Bona, Albanelli 13, Carloni ne, Yusuf ne, Malintoppi 2. All. Paolasini

ALPERIA BOLZANO: Kotnis 10, Egwoh 6, Missanelli 30, Vella 5, Mazzucco, Cassini, Gualtieri 8, Grassia 2, Fracaro ne, Schwienbacher 15. All. Sacchi

Arbitri: Barbieri e Spinelli

Parziali: 13-25 23-43 32-61 55-76

Un Basket Girls senza Bona e con altri elementi non al meglio delle condizioni fisiche, cede in casa, per la prima volta in stagione, 55-76 al Bolzano, che prende il largo già nel primo quarto, chiuso avanti 13-25 grazie soprattutto ai punti di Missanelli. Match praticamente senza storia, con Missanelli che si rivela un enigma senza soluzioni per la difesa dorica e fa la differenza specialmente quando la gara, nelle sue prime fasi, è ancora nel vivo.

Le altoatesine allungano ulteriormente nel secondo periodo con Kotnis che al 16’ fissa il massimo vantaggio sul 20-37 e la solita Missanelli che poco prima del riposo lungo realizza i due tiri liberi che portano le squadre alla pausa sul 23-43, massimo vantaggio ospite.

Bolzano avanti saldamente a metà gara con la scatenata Missanelli che ha già segnato 25 punti in 20 minuti, oltre la metà di quelli del suo quintetto. Ancora peggiore l’inizio del terzo parziale con Schwienbacher che fissa il +27 sul 23-50, e Ancona ancora senza canestri dopo 4 minuti. Di nuovo Missanelli, stavolta a fornire l’assist per Schwienbacher e +34 ospite sul 24-59 al 28’. Il 32-61 del 30’ è una sentenza e non è recuperabile in un ultimo quarto in cui si gioca sostanzialmente senza più il peso del risultato ormai deciso. Ancona recupera qualcosa negli ultimi 10’ ma serve solo a limitare i danni: finisce 55-76 per un Bolzano sempre saldamente in controllo.

Andrea Pongetti