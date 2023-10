Le rassicurazioni ancora reggono, ma adesso serve una vittoria

"E’ ancora presto, siamo solo a ottobre". Questa avvertenza, teoricamente corretta dopo otto giornate di campionato, sta perdendo di forza in casa Ancona, nonostante le recenti rassicurazioni dell’amministratore delegato Roberta Nocelli sul massimo impegno di tutta la dirigenza e di tutta la squadra al monitoraggio continuo dei vari obiettivi - a cominciare dall’assegnazione dei terreni per il centro sportivo – rispetto ai quali – ha ribadito - l’andamento in campionato della squadra mantiene ovviamente la doverosa priorità. Immaginiamoci cosa significhi di questi tempi appellarsi a un proclama di tale prudenza di giudizio in casa Rimini, con la piazza già calda di sangue romagnolo per sua natura, che si ritrova ultima in classifica, e con il maggior numero di gol subiti in tutte le categorie professionistiche nazionali, in presenza di obiettivi molto più apertamente dichiarati di quelli dorici di disputare un campionato di vertice.

Ne consegue quasi per logica che, a torneo in corso, i risultati e la conseguente posizione di classifica di ogni squadra seppelliscono impietosamente gli appelli alla fiducia anche nei tifosi più ben disposti, come ad esempio quelli dorici, che della società apprezzano le capacità, l’organizzazione, la solidità, ma che cominciano ad essere preoccupati per la squadra. Ad Ancona stanno ancora reggendo, giustamente a nostro avviso per la stima ed il credito da dare a certi professionisti seri, la convinzione esternata dal diesse Micciola che l’organico (ri)costruito nel mercato della scorsa estate sia tecnicamente superiore a quello del campionato passato, e l’invito di Mister Donadel ad attendere almeno dodici giornate prima di esprimere giudizi netti sul livello competitivo della squadra.

A questi proclami va aggiunta, naturalmente, la madre di tutte le pianificazioni, ovvero la determinazione di patron Tony Tiong a conseguire la serie B in tre anni a partire da questo, anch’essa pubblicamente esternata. Fatte queste considerazioni che riflettono, come ripetiamo, una ormai neppure troppo nascosta preoccupazione in città e tra i tifosi, viene da sé immaginare quanto il confronto di domenica prossima al "Romeo Neri" tra il Rimini di Emanuele Troise e l’Ancona di Marco Donadel possa assumere contorni in un certo senso drammatici.

Tali saranno sicuramente per i romagnoli in due casi su tre, con un esito cioè di sconfitta ma anche di pareggio. Meno drastica in quest’ultima ipotesi verrebbe ad essere la situazione in casa dorica, ma la posizione in classifica andrebbe a rendersi ancor più allarmante. Da registrare, nella seduta di allenamento di ieri, l’assenza di Peli per una sindrome influenzale, con D’Eramo e Macchioni che hanno svolto attività specifica. Oggi la squadra scenderà in campo contro la primavera di mister Tumiatti (15:30). Designato l’arbitro della sfida di domenica: è Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

Gianmarco Minossi