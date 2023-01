"Le sconfitte sono servite per compattarci come squadra"

Mario Prezioso anche a Fiorenzuola d’Arda ha mostrato di che pasta è fatto. Il napoletano ci ha messo qualche partita per entrare nei meccanismi di gioco di Colavitto, ma poi ha sempre avuto modo di portare il suo contributo di qualità alla squadra. A Gubbio domenica non ci sarà, fermato dalla squalifica per aver sommato cinque ammonizioni, al pari di Gatto. Il centrocampista lunedì sera è intervenuto al programma QuiPro di Vera Tv condotto dal giornalista Mauro Anconetani ed è tornato sulla vittoria dell’Ancona a Fiorenzuola: "Non tutte le partite sono uguali – ha spiegato il giocatore –, domenica scorsa la partita andava affrontata in maniera diversa, per tante ragioni. Quando giochi fuori casa è sempre difficile, il Fiorenzuola ha dimostrato di essere un’ottima squadra e c’era un campo in pessime condizioni. Ma noi volevamo a tutti i costi questa vittoria, il campionato è lungo e dobbiamo continuare a fare punti, visto anche quelli persi per strada nel girone d’andata, un girone in cui meritavamo sicuramente di più".

Sui punti persi, però, Mario Prezioso ha espresso un’opinione molto positiva, che merita di essere analizzata: "Il rammarico c’è – ha detto –, ma questi sono episodi che nel corso della stagione ci hanno aiutato a crescere, siamo maturati, ci siamo compattati come gruppo, infatti le vittorie come quelle di Fiorenzuola sono soprattutto vittorie di gruppo, abbiamo imparato la lezione".

In altre parole se da un lato è vero che l’Ancona ha perso punti per strada, nel girone di andata, è vero anche che è cresciuta proprio nelle difficoltà e, magari, certi risultati poi non sarebbero arrivati se la squadra non fosse passata precedentemente attraverso tutta una serie di episodi avversi. A livello personale finora è stata una buona stagione, per Mario Prezioso, anche se non ha ancora segnato: "Mi devo sbloccare, non mi era mai capitato, ma il gol lo troverò". Il napoletano ha poi confermato le parole di Colavitto: "Sicuramente è una partita che abbiamo interpretato nel modo giusto, non abbiamo mai sofferto e avremmo potuto fare anche qualche altro gol. Dobbiamo continuare su questa strada, domenica c’è un’altra sfida importantissima e mi dispiace non esserci. Ma da adesso fino alla fine sono tutte finali".

Prezioso ha concluso sul pubblico e sulla spinta che la squadra riceve dagli spalti: "Quello di Ancona è un pubblico sanguigno, sempre lì a sostenerci anche quando le cose non vanno benissimo. I tifosi per noi sono fondamentali, soprattutto quando giochiamo in casa ci danno una grossa mano e ci trascinano, ma anche in trasferta ci hanno sempre dato il loro supporto. Dobbiamo creare ancora maggiore entusiasmo, così saranno ancora di più allo stadio e potremo fare grandi cose insieme".

g. p.