Le sfide del campionato

Ennesima altalena tra serie B e serie C: ieri il Tar del Lazio ha deciso sui ricorsi di Lecco, Perugia e Reggina: accolto il ricorso del Lecco che viene quindi riammesso in serie B. Respinti per ragioni diverse sia il ricorso del Perugia sia quello della Reggina. Entro dieci giorni il Tar renderà note le motivazioni della sentenza. Per ora si sa solo che il ricorso della Reggina è stato definito "improcedibile". Facile immaginare che sia Perugia sia Reggina andranno sino in fondo, facendo ricorso nuovamente al Consiglio di Stato, udienza già fissata per il prossimo 29 agosto. Intanto oggi il Consiglio federale si riunirà per decidere il calendario e la composizione della serie B – a questo punto con Lecco e Brescia – nell’attesa dell’ultimo grado di giudizio, che si sta cercando di anticipare, ma che, viste le ferie, potrebbe restare fissato per la data del 29 agosto. Per la serie C a questo punto Mantova al posto del Pordenone non iscritto, Atalanta under 23 al posto del Brescia che viene ripescato in serie B e Casertana al posto del Siena escluso anch’esso dalla serie C.

Da questa rinnovata configurazione del prossimo campionato, la probabile composizione del girone B dovrebbe comprendere l’Ancona insieme a Virtus Entella, Sestri Levante, Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pontedera, Gubbio, Olbia e Torres (se la Lega Pro non cambierà destinazione alle sarde), Vis Pesaro, Fermana, Recanatese, Spal, Cesena, Rimini e una tra Atalanta U23 e Juventus NG. Sono quindi in tutto 17 squadre, cui si dovrebbero però ancora aggiungere il Perugia, il Pineto e il Monterosi oppure il Pescara.

g.p.