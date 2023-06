Le sfide della Promozione Vigor e Portuali in campo

A una settimana esatta dalla fine della stagione regolare via ai playoff in Promozione (ore 16:30). Dove, nel girone A, per il primo turno degli spareggi promozione, sono impegnate Vigor Castelfidardo e Portuali Ancona. La Vigor con il blitz nell’ultimo turno sul campo del Moie Vallesina si è guadagnata la terza posizione in classifica e la possibilità in semifinale playoff di sfruttare il fattore campo. Oggi la formazione fidardense ospiterà il Gabicce Gradara con la possibilità per la squadra di Manisera di contare su due risultati (vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari) per la miglior classifica alla fine della stagione regolare. Attenzione al Gabicce Gradara che in questa stagione in campionato ha espugnato di misura il campo fidardense nella partita di andata, mentre il ritorno termino n parità (1-1).

Nell’altra sfida del girone A obbligo di vittoria invece per i Portuali – che hanno terminato al quinto posto in classifica la stagione regolare – sul campo della seconda in classifica, Urbania, dopo la retrocessione in graduatoria dei dorici proprio nell’ultima giornata a seguito della sconfitta di una settimana fa a Barbara. Nella stagione regolare i Portuali espugnarono all’andata il campo di Urbania mentre la sfida di ritorno finì in pareggio. Nel girone B, dove ha chiuso con la retrocessione in Prima Categoria la Passatempese (a proposito, c’è il nome del nuovo allenatore dei gialloblu per la prossima stagione, sarà Gianluca Mezzanotte che quest’anno ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo), è già in finale l’Aurora Treia per la regola del distacco in classifica sulla quinta il Matelica. Il Treia quindi attende l’avversario per la finale del girone B che uscirà dal match tra Atletico Centobuchi e Monturano. Fra una settimana invece si disputeranno gli spareggi salvezza in Promozione che riguarderanno per le nostre solo il girone A. L’Osimo Stazione, vista la migliore classifica, ospiterà il Villa San Martino, mentre l’Olimpia Marzocca salirà sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta per una sfida che si ripete a distanza di due settimane. L’Olimpia dovrà ripetere il risultato di sabato scorso, la vittoria, per poter festeggiare la permanenza nella categoria. Nel girone B due sfide salvezza: Monticelli-Castel di Lama e Corridonia-Futura 96.

Seconda categoria. Oggi si giocano anche i playoff di Seconda Categoria: Vadese-Usav Pisaurum, Misa-Falconarese (ore 18 al Bianchelli di Senigallia), Montecassiano-Juventus Club Tolentino e Petritoli-Castoranese.