Le soddisfazioni per i biancorossi arrivano dalle giovanili

Giovanili biancorosse a gonfie vele. Quinta vittoria in cinque partite, vola l’under 17 di mister Bilò. A Perugia arriva l’ennesima prestazione superlativa condita da una raffica di gol. Quattro le marcature (doppietta di Magini), per confezionare il blitz. Con i grifoni, invece, impatta l’under 16 (1-1), e si arrende l’under 15 (2-1). La copertina però, dopo aver menzionato come logico l’under 17, la merita senz’altro l’under 14. I ragazzi di Calvigioni si impongono per 4-2 a Frosinone, contro i pari età di una squadra di serie A. Un successo bellissimo e meritato. Ottimo anche il 3-2 dell’under 13 con la Ternana.

Ancona U17: Ruzzi; Cilla (80’ Parioli), Carlini, Schiavoni, Altieri (55’ Abagnale, Bassi (80’ Tranquilli), Magini, Mancini, Garavalli (69’ Latini), Pepa (80’ Pierangeli), Montagna (55’ Fazzano). A disp.Gubinelli, Vlaicu. All. Bilò Reti: Pepa, Magini, Magini, Garavalli.

Ancona U16: Talozzi; Giusepponi, Langella, Domesi (77’ Massini), Balzani, Gutanu, Morichetta, Machedon (69’ Calvari), Ugolini, Maraschio (77’ Canori), Cacciari (69’ Beccacece). A disp. Antonini, Konate, Romitelli, Pecci, Umanets. All.Tubaldi. Reti: Ugolini.

Ancona U15: Chionne; Fontinovo (74’ Peloni), Reti, Pascucci (74’ Leonori), Reucci, Amore, Roselli (60’ Di Giamberardino), Crescentini (74’ Ausili), Taborro (60’ Antolini), Morales, Venturini (55’ Pierpaoli). A disp. Casettari, Principi, Bracaccini. All. Latini. Reti: Amore.

Ancona U14: Vecchi, Rossetti (72’ Ajayi), Rossi N. (70’ Torresi), Spadoni, Natali, Ficosecco, Antolini, Parisi, Coscia, Manzotti (36 ’Pallotta), Montecchiani (66’ Crescentini). All. Calvigioni. Reti: Coscia, Montecchiani, Montecchiani (rig.), Antolini.