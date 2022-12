Le squadre anconetane insieme sul podio

Se ne è andata la prima parte del torneo di Seconda Categoria, fermo come tutti gli altri campionati dilettantistici regionali per la sosta di fine anno: si riprenderà sabato 7 gennaio con la quattordicesima giornata di andata in programma alle ore 14.30.

Grande equilibrio in tutti e tre i gironi che vedono impegnate squadre della provincia di Ancona, in particolare nel D dove allo stop ci sono ben quattro squadre al comando appaiate: sono Falconarese, Nuova Sirolese, FC Osimo e Pietralacroce, in una classifica cortissima. Nel C prosegue il testa a testa fra l’Argignano, ora al comando, e l’Olimpia Ostra Vetere che insegue a un punto.

Terzo il Borghetto, che proprio nel 2022 ha festeggiato il mezzo secolo di vita. Cammini praticamente opposti invece per le uniche due anconetane del girone più a nord, il B, per il resto tutto pesarese: il Senigallia Calcio, nonostante qualche colpo a vuoto negli ultimi tempi che è costato il primato, è comunque secondo a -2 dalla leader Cuccurano mentre il Trecastelli, nato in estate dall’unione di due storiche società della Seconda (Ponterio e Victoria Brugnetto) è ultimo praticamente fin dalla prima giornata, assieme al Torre San Marco: con 2 punti, entrambe non hanno ancora assaporato il gusto del successo. Nel girone C senza vittorie pure il Maiolati United. Marcatori: nel B guida Cela (Arzilla, 10 gol), nel C Marchetti (Misa Calcio) con 16, nel D 8 centri per Carrassi dell’FC Osimo e Bellucci dell’Osimo Five.

La situazione nei tre gironi dopo 13 giornate di campionato.

Girone B. Classifica. Cuccurano 27; Senigallia Calcio 25; Arzilla, Villa Ceccolini, Della Rovere, Pisaurum 23; Muraglia 22; Pontesasso 21; Real Gimarra 20; Monte Porzio, Hellas Pesaro 18; Csi Delfino 14; Urbinelli 13; Marottese Arcobaleno 11; Torre San Marco, Trecastelli 2.

Girone C. Classifica. Argignano 31; Olimpia Ostra Vetere 30; Borghetto 27; Misa Calcio 25; Le Torri 21; Serrana, Aurora Jesi 20; Victoria Strada, Cupramontana 19; Monsano 18; Avis Arcevia 17; Corinaldo 14; Terre del Lacrima 10; Valle del Giano 7; Fabiani Matelica 5; Maiolati United 3.

Girone D. Classifica. Falconarese, Nuova Sirolese, FC Osimo, Pietralacroce 25; Agugliano Polverigi 22; Candia Baraccola 20; Osimo Five, San Biagio 18; OJ Falconara 16; Piano San Lazzaro, Palombina Vecchia 15; Ankon Dorica 14; Leonessa Montoro 13; GLS Dorica, SA Castelfidardo 11; Cameratese 7.

Andrea Pongetti