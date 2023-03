Le squalifiche

In Eccellenza il Marina non avrà domenica Gregorini squalificato per una giornata dal giudice sportivo che salterà quindi la partita casalinga contro il Chiesanuova. Tre giornate di stop invece a Petrucci (Atletico Azzurra Colli) poiché "espulso per aver rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’arbitro, reiterava in tale atteggiamento anche a fine gara, tentando di entrare nello spogliatoio del direttore di gara per aggredirlo. Veniva allontanato grazie all’intervento di alcun dirigenti della propria squadra".

Un turno di stop a Bucci (Forsempronese), Filipponi (Atletico Azzurra Colli) e Nisi (Urbino).

Ammenda di euro 100 all’Osimana "per essersi, alcuni propri sostenitori a fine gara, arrampicati sulla rete di recinzione del campo, piegandola".

Visti gli accordi societari la gara Valdichienti Ponte-Marina è anticipata a sabato 18 marzo. PROMOZIONE.

Una giornata di squalifica a Zannini (Passatempese). La gara Urbania-Vigor Castelfidardo, rinviata sabato per un malanno fisico all’arbitro, si recupererà il 22 marzo (ore 15).

PRIMA CATEGORIA. Due giornate di stop a Papili (Chiaravalle), Tomassini (Loreto) e Diagne (Sampaolese). Una a Ulisse (Castelbellino), Gerbaudo (Loreto), Scarpa (Colle 2006), Ortolani (Labor), Passeggio (Montemarciano), Diagne e Marchegiani (Sampaolese) e Stronati (Staffolo). Ammenda di euro 200 alla Filottranese ed euro 100 alla Castelleonese.