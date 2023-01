Lega: da domenica in campo alle 15

La Jesina – reduce dalla vittoria di misura nel derby casalingo contro il Fabriano Cerreto – domenica non potrà contare su Garofoli per la difficile sfida in trasferta sul campo dell’Atletico Azzurra Colli, un avversario che ha gli stessi punti (28) dei leoncelli, ma anche del Valdichienti Ponte e dell’Urbino in una classifica che vede le prime nove squadre nell’arco di soli sei lunghezze. Sempre in Eccellenza due giornate di squalifica per Morettini (Chiesanuova). Un turno di stop per D’Amicis (Porto Sant’Elpidio), Paniconi (Atletico Azzurra Colli), Mea (Forsempronese), Latini (Montefano) e Dalla Bona (Urbino).

Promozione. Due giornate a Paolini (Monticelli) e Simoncini (Valfoglia). Una giornata di squalifica a Brunori (Barbara), Dutto (Potenza Picena), Rossetti (Olimpia Marzocca), Palazzetti (Aurora Treia), Corazzi (Cagliese), Mani (Gabicce Gradara), Cerquozzi (Monturano), Cecchetti (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Menghini (Cluentina), Gregonelli (Monterubbianese), Ricciotti (Valfoglia).

Prima categoria. Due giornate di squalifica Papili e Peruini (Chiaravalle), Maresca (Filottranese), Marchi (Castelbellino), Spinelli (Borgo Minonna), Paoluzzi (Sassoferrato Genga) e Morico (Staffolo). Cambio orario. Da domenica dischio d’inizio fissato alle ore 15 per i campionati dall’Eccellenza alla Prima Categoria. Per la Juniores Under 19 regionale è fissato per le ore 15:30.