L’esterno sinistro. Radicchio ha firmato

Nuovo arrivo in casa Ancona: nella giornata di ieri la società dorica ha ufficializzato il tesseramento di Mattia Radicchio, esterno sinistro classe 2002 e nativo di Bari. Radicchio è cresciuto nel settore giovanile dell’U.S. Lecce fino a disputare 15 partite nel Campionato Primavera 2. Successivamente ha collezionato 14 partite con l’U.S. Bitonto in Serie D. Lo scorso anno ha vestito nove volte la casacca del Monopoli in Serie C. Un rinforzo importante per mister Donadel, che in queste prime gare ha dovuto spesso fare i conti con infortuni che hanno decimato l’organico.