L’impresa della Serrana: "Corsara" in 9 contro 11

Cambi in vetta ai due gironi anconetani di Seconda Categoria dopo la settima giornata di andata: perdono il primato Ostra e San Biagio, guardano tutti dall’alto ora Avis Arcevia e Loreto. L’impresa clamorosa della Serrana, che in 9 contro 11 viola il campo dell’Ostra Calcio segnando in pieno recupero il gol del 2-1, costa il primato nel girone C proprio agli ostrensi, che ora vedono andare in fuga l’Avis Arcevia. Di Fabrizi e Cecati i gol della Serrana, di Marchetti quello dell’ex capolista. L’Arcevia vince 4-1 sul campo dell’Aurora Jesi con le reti di Disabato (doppietta), Mariani e Rossetti (per i locali Cammarino) e rimane sola in testa staccando l’ex leader con cui era in cima in coabitazione fino alla settimana precedente. Sorpasso vero e proprio invece nel girone D: si riprende la vetta il Loreto, che vince agevolmente sul campo dell’Europa Calcio (3-0, doppietta di Pigliacampo e gol di Carrassi) e approfittA della caduta del San Biagio, battuto nel derby dall’Osimo Stazione Five 1-0 (Martelli). Da segnalare il primo successo (3-1 a Castelfidardo) della neopromossa Giovane Offagna, che si sblocca così da quota 0 punti in classifica dove si trovava per via di una penalizzazione per un episodio dello scorso anno, lasciando l’ultimo posto in classifica al Colle 2006. 7° Giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Avis Arcevia 1-4; Corinaldo-Argignano 2-1; Le Torri Castelplanio-Cupramontana 4-2; Leonessa Montoro-Olimpia Ostra Vetere 1-2; OJ Falconara-Rosora Angeli 2-2; Ostra Calcio-Serrana 1-2; Terre del Lacrima-Monsano 1-1; Trecastelli Polisportiva-Palombina Vecchia 1-0. Classifica. Avis Arcevia 17; Ostra Calcio 14; Olimpia Ostra Vetere, Argignano, Corinaldo 13; le Torri Castelplanio, Serrana 11; Terre del Lacrima, Monsano 10; Palombina Vecchia 9; Cupramontana, Trecastelli Polisportiva 7; OJ Falconara 5; Leonessa Montoro, Rosora Angeli 4; Aurora Jesi 3. Prossimo turno. Argignano-Trecastelli Polisportiva; Avis Arcevia-Corinaldo; Cupramontana-Terre del Lacrima; Monsano-OJ Falconara; Olimpia Ostra Vetere-Le Torri Castelplanio; Palombina Vecchia-Ostra Calcio; Rosora Angeli-Aurora Jesi; Serrana-Leonessa Montoro. Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Nuova Sirolese 2-1; Ankon Dorica-Piano San Lazzaro 0-0; Atletico Ancona-Candia Baraccola 3-1; Colle 2006-FC Osimo 1-4; Europa Calcio-Loreto 0-3; Osimo Stazione Five-San Biagio 1-0; SA Castelfidardo-Giovane Offagna 1-3; Villa Musone-GLS Dorica 3-5.

Classifica. Loreto 17; GLS Dorica, San Biagio 15; FC Osimo, Nuova Sirolese, Agugliano Polverigi 13; SA Castelfidardo 10; Villa Musone, Europa Calcio 9; Ankon Dorica, Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 8; Atletico Ancona, Osimo Stazione Five 7; Giovane Offagna 3 (un punto di penalizzazione); Colle 2006 1. Prossimo turno. Candia Baraccola-Colle 2006; FC Osimo-Europa Calcio; Giovane Offagna-Osimo Stazione Five; GLS Dorica-SA Castelfidardo; Loreto-Ankon Dorica; Nuova Sirolese-Villa Musone; Piano San Lazzaro-Agugliano Polverigi; San Biagio-Atletico Ancona.

Andrea Pongetti