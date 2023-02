Linda Rossi medaglia d’argento nell’All Around

Bel finale di stagione invernale su ghiaccio per la pattinatrice senigalliese Linda Rossi, plurititolata nelle rotelle, che anche nel pattinaggio olimpico nelle ultime stagioni si sta mettendo sempre più in luce. Infatti la campionessa senigalliese, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria), nei campionati italiani su ghiaccio di Baselga di Piné, in Trentino, ha conquistato la medaglia d’argento nell’All Around. Un risultato particolarmente pesante perché questa specialità ne racchiude ben altre cinque e assegna i piazzamenti in base a quanto ottenuto in cinque distanze anche molto differenti tra loro come i 500 metri, i 1000, i 1500, i 3000 e i 5000 metri. Una gara, dunque, che mette a confronto le specialiste delle distanze brevi con le atlete fondiste e che quest’anno ha fatto registrare una difficoltà in più nella preparazione specifica di Linda visto che la pattinatrice è riuscita a ristabilirsi dal Covid solo pochi giorni prima delle gare trentine. La pattinatrice di Senigallia, un talento fin da bambina con record mondiali stabiliti già nelle categorie giovanili, ora venticinquenne, ha ottenuto nello specifico due primi posti nei 1000 metri e nei 3000 metri, utili per l’argento All Around.

Ormai al termine la stagione agonistica su ghiaccio, ora la pattinatrice senigalliese si prenderà alcuni giorni di recupero dalle ultime fatiche programmando assieme al suo staff i prossimi mesi di allenamenti e gare, che la vedranno impegnata anche nelle competizioni a rotelle su pista e su strada: due anni fa l’atleta fu portabandiera azzurra agli Europei in Portogallo, da cui tornò con ben quattro medaglie su pista (due ori nei 10.000 a punti e nei 10.000 a eliminazione, bronzo nell’americana e nella 500 metri sprint) e due su strada (bronzo nel giro sprint e nei 15.000 metri ad eliminazione).

Andrea Pongetti