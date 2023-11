L’Italia contro il resto del mondo porta a casa anche il Grand Prix

Il progetto Fabriano continua ad andare avanti e le due stelle cartaie Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli che prenderanno parte agli europei e alle Olimpiadi di Parigi 2024 proseguiranno ad allenarsi nella città della carta sotto la guida della ginnastica Fabriano e della loro allenatrice Claudia Mancinelli. Le due ragazze stanno provando nuovi esercizi per stupire ancora e provare a vincere medaglie preziose in queste due competizioni.

Nel frattempo al PalaPanini di Modena sabato 25 si è svolto l’entusiasmante spettacolo del Bper Banca Grand Prix di ginnastica. Tra le esibizioni della ritmica hanno incantato Sofia Raffaeli sulle note di "Il mondo" cantata dal vivo da lako (Jacopo Rossetto) e Milena Baldassarri con una toccante performance accompagnata dal discorso di America Ferrera nel film di Barbie "What I was made for?". Grandi ed esaltanti esibizioni per la ginnastica ritmica.

La sfida tra Italia e resto d’Europa ha visto trionfare la formazione azzurra per 5 a 2. Nell’artistica femminile Elisa Iorio ha battuto Djenna Laroui alla trave; Alice D’Amato si è imposta sulla francese alle parallele asimmetriche mentre nella maschile Illia Kovtun ha avuto la meglio su Matteo Levantesi agli staggi pari. Carlo Macchini pareggia i conti tra gli uomini, superando il campione ucraino alla sbarra. L’austriaco Vinzenz Hoeck batte Salvatore Maresca sul castello degli anelli. Infine Sofia Raffaeli chiude la sfida dominando a cerchio e nastro contro la spagnola Alba Bautista.

Incantevole la sfida a due tra La Raffaeli e la Bautista. Sofia Raffaeli (35.900) con un bellissimo esercizio al cerchio ottiene il punto contro la sfidante spagnola Alba Bautista che paga una perdita dell’attrezzo (33.100). Al nastro Alba Bautista con un esercizio molto espressivo conquista 31.500 p. ma non riesce a battere lo straordinario esercizio di Sofia Raffaeli (32.800). Nel frattempo l’attività giovanile della società fabrianese continua e domenica 26 nel Campionato Regionale d’insieme a Fabriano le fabrianesi ottengono ottimi risultati con la squadra delle allieve che alle 5 funi si aggiudica un meraviglioso primo posto mentre quella senior un bellissimo secondo posto. Il 18-19 novembre la società Ginnastica Fabriano ha partecipato al Torneo Internazionale Maribor in Slovenia e anche in questa kermesse si è fatta valere ottenendo ottimi risultati.

Victoria Bruno conquista l’oro al corpo libero e alle clavette, Costanza Palma oro al cerchio e argento alle clavette, Mika Battistini argento al corpo libero e bronzo alle clavette, Chiara Apo quarta al corpo libero e settima alle clavette. Bene anche le 2011 con Beatrice Rossi che ottiene loro al nastro e Veronica Zappaterreni (argento alla palla) Il bottino di medaglie si conclude con Anna Piergentili oro alla palla e argento alle clavette, Jasmine Ramilo ori a clavette e al cerchio e Talisa Torretti oro alle clavette e argento al cerchio.

Angelo Campioni