Lo skyline della città per sostenere l’Ancona

Skyline della città in rosso su sfondo bianco, e scritta "Ancona" anch’essa in bianco: ormai è svelata la grafica biancorossa che sta completando il restyling della gradinata Maurizio Neri dello stadio Del Conero.

Da ieri sui social circola una foto con scritta e skyline completi, ma si tratta di fotoritocco, perché la gradinata ieri pomeriggio non aveva ancora tutti i seggiolini montati, come mostrano le immagini del fotografo del Resto del Carlino, Bobo Antic, ieri allo stadio: operai della ditta incaricata al lavoro, posizionamento delle nuove sedute che procede spedito, e colpo d’occhio magnifico, sia dal campo sia dagli spalti.

Il rinnovo non soltanto estetico dello stadio di Passo Varano, che sarà completato a breve, maltempo permettendo, non passerà certo inosservato né a chi sarà allo stadio il prossimo 11 maggio per la partita di playoff tra Ancona e Lucchese, né alle telecamere che d’ora in poi saranno al Del Conero per riprendere le partite dei dorici.

Al resto, cioè al risultato del campo, va da sé che ci dovrà pensare l’Ancona di Marco Donadel, ma intanto l’operazione di maquillage realizzata a tempi record dall’amministrazione comunale risulta davvero spettacolare. C’è chi insinua che si tratti di un’operazione pre elettorale, ma l’assessore allo sport Andrea Guidotti settimane fa aveva già avuto modo di spiegare che era un intervento programmato da tempo, insieme a quelli che hanno permesso di rinnovare le due curve, le poltroncine vip della tribuna, l’area hospitality e alle altre migliorie apportate allo stadio, con il contributo dell’Us Ancona, un restyling di cui lo stesso aveva bisogno dopo oltre trent’anni di vita.

Lo skyline, il profilo della città che si staglia in rosso sullo sfondo bianco, è un’idea di squadra, lo afferma l’assessore Andrea Guidotti: "Un’idea nata nei nostri uffici, l’intuizione di una squadra che ringrazio, per la passione e la competenza con cui ha svolto questo lavoro, insieme a tutto il resto. Volevamo emozionare, speriamo di esserci riusciti. Un regalo spero gradito per tutta la città, per tutti i tifosi biancorossi, desideravamo realizzare qualcosa capace di suscitare emozioni. La prossima settimana sarà terminato, dunque in tempo per la partita di playoff".

L’intervento è costato oltre centomila euro: tremila nuove sedute che vanno a sostituire le precedenti, vecchie, senza schienale e dunque non a norma per il campionato di Lega Pro. Al momento, però, la gradinata Maurizio Neri resta omologata per circa 600 spettatori ed è attualmente chiusa, ma quest’operazione di accattivante ammodernamento potrebbe preludere alla sua prossima riapertura.

Con l’ipotesi, in un futuro più o meno prossimo, di aumentarne la capienza, magari in una categoria superiore: questo però è un compito che toccherà alla società, e ancora prima alla squadra e ai risultati di cui sarà capace sul campo. Contornati dai lavori in corso sugli spalti, i biancorossi si sono allenati ieri mattina al Del Conero, seduta tecnica differenziata per Petrella, Camigliano e Pecci, e lo stesso faranno oggi.

Giuseppe Poli