Lo sport senigalliese viaggia accanto all’Avis

Auditorium San Rocco gremito di atleti nella serata di mercoledì per l’incontro, voluto dall’Avis locale, sul tema "+Sport+Senigallia+Solidarietà", un appuntamento per conoscere e condividere l’importanza della donazione del sangue sensibilizzando i tanti giovani tesserati delle società sportive senigalliesi. Erano presenti il dottor Giuseppe Furlò, primario di medicina trasfusionale Ast Ancona, Tommaso Conz, presidente della sezione Avis di Senigallia e le società sportive locali, a partire da quelle col maggior numero di tesserati, cioè Vigor, Senigallia Calcio, Us Pallavolo e Pallacanestro Senigallia: di tutte e quattro oltre ai dirigenti era in sala anche un’ampia rappresentanza di atleti. Presenti pure Luna Sports Academy (pattinaggio), Uisp, Consulta dello Sport e Panathlon. Ribadita l’importanza di uno stile di vita sano e della donazione, in un connubio tra Avis e sport che è ben rappresentato dal presidente della sezione senigalliese Conz, noto ultramaratoneta che ha partecipato in giro per il mondo alle più importanti gare della specialità. "Sono circa 2.000 i donatori nel nostro territorio – ha sottolineato Conz - Incontri come questo mirano ad arrivare ai ragazzi, coinvolgendoli e sensibilizzandoli sul tema", aspetto ribadito dall’assessore allo sport Riccardo Pizzi che ha anticipato la volontà di veicolare il messaggio dell’importanza del donare con iniziative mirate ai giovani in occasione della Giornata Nazionale dello Sport del prossimo giugno. Sul punto anche la Consulta dello Sport, organismo comunale rappresentativo delle società e il Panathlon hanno espresso la volontà di collaborare: "questa serata – ha evidenziato Molinelli (Panathlon) – ha posto le basi per una sinergia tra l’Avis e il mondo sportivo locale: sport e solidarietà sono un binomio fondamentale". Il dottor Furlò ha spiegato la differenza tra il donatore attivo e quello occasionale: "il donatore attivo fa almeno una donazione ogni due anni Chiaramente, chi dona, oltre ad avere almeno 18 anni, deve avere uno stile di vita sano, che sarà il medico a dover valutare, nel più totale rispetto della privacy del donatore e in sicurezza. Il momento della donazione del sangue in sé è molto breve, 10-15 minuti, mentre quella del plasma richiede un tempo di 32-35 minuti ma non comporta alcuno stress per chi dona: il quale, va ricordato, non solo offre solidarietà ma riceve un controllo medico costante".

Andrea Pongetti