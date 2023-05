Lo stadio sarà rossoblu "E’ un momento atteso da più di trent’anni"

È difficile trovare le parole per descrivere il clima che si respira in città. Le sensazioni della settimana si intrecciano con i ricordi dello spareggio del 6 giugno 1982 a Modena. La gara persa dalla Vigor contro la Mestrina che ha segnato la storia del club di Senigallia.

"Il momento è davvero magico, vivo sia la città sia la curva ed un clima del genere non si respirava dagli anni ‘80, penso ovviamente all’indimenticabile sfida contro la Mestrina del 1982 - ci dice Simone "Quilly" Tranquilli -. In quegli anni i giocatori della Vigor erano visti come degli eroi, inavvicinabili, allora la squadra era parte di quella che definisco la dolce vita senigalliese. Oggi, forse grazie ai social, c’è un rapporto diverso con questi ragazzi, devo dire che mi sto godendo al massimo questi giorni di attesa".

In sostanza chi frequenta l’ambiente della Vigor riesce ad entrare in empatia con i protagonisti di questa splendida cavalcata aggiunge Simone: "Clementi lo incontro per strada e commento la partita con lui, Lidio Rocchi, allora mister della Vigor, lo vedevo come un mito. Ci sono differenze, ma anche tanti aspetti in comune con la Vigor di 40 anni fa così come ci sono molte analogie tra questo finale di stagione e quello del 1982. Allora avevo 14 anni, ma ho ricordi molto nitidi".

Nulla sembra distrarre il popolo rossoblu, neppure gli input che arrivano dall’esterno come ricorda Giorgio Marcellini, storico ed attivissimo tifoso rossoblu.

"Stiamo vivendo lo stesso entusiasmo che si respirava negli anni della gestione Vignoli. Non mi riferisco solo ai risultati della squadra o alle ambizioni del club, ma alla partecipazione e al sostegno di un’ intera città. Una volta canali televisivi e social non esistevano, oggi siamo bombardati da informazioni e stimoli eppure la passione è la stessa".

Entusiasta e fiduciosa anche Elena Gerini che aggiunge: "Sono in ansia, non vedo l’ora di assistere a questa partita storica. Spero che il sogno continui".

Sulla stessa lunghezza d’onda Camillo Ruvio, altro tifoso storico della Vigor che conclude: "Stiamo vivendo emozioni mai provate, in città non si parla altro. Stiamo pensando ad una coreografia, sarà un momento speciale".

Nicolò Scocchera