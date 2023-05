Lo stadio si fa bello: nuova gradinata

La partita di oggi pomeriggio sarà trasmessa anche su RaiSport, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports che segue ogni gara del campionato di Lega Pro. Riflettori puntati sul Del Conero che, grazie anche alla riapertura della gradinata, appena rimessa a nuovo con i seggiolini bianchi e rossi a comporre lo skyline della città e la scritta Ancona, sembra pronto a fare la sua bella figura e portare in giro per l’Italia l’immagine della città.

Le nuove sedute in gradinata Neri al Del Conero sono tremila ma i posti omologati in quel settore solo seicento, molti dei quali oggi saranno occupati dai ragazzi delle squadre del settore giovanile. Ci sarà posto anche per gli aficionados della gradinata, felici di vedere riaperto e rinnovato il settore dopo tanti anni. Si gioca in un giorno feriale alle 18, ma l’appuntamento rappresenta un’occasione per Ancona e la città vuole rispondere con una presenza numerica importante.