L’Olimpia Marzocca raggiunge per due volte l’Aesse Senigallia: match frizzante a Senigallia

AESSE CALCIO

2

OLIMPIA

2

AESSE: Olivi, Brugiatelli, Rosi, Zoppi, Cucchi, Baldelli, Frulla, Bodlli, Serrani (29’st Montini), Mariotti, Impiglia (25’st Esposito). All. De Gregorio

OLIMPIA: Giovagnoli, Fabini (22’st Dell’Aguzzo), Pigini, Carra (48’st Menotti), Tomba (25’st Santi Amantini), Montanari, Ciarloni (25’st Giulietti), Abbruciati, Carsetti (34’st Esposto), Marini, Spanò. All. Barattini

Arbitro: Biagini di Pesaro

Reti: 15’pt Spanò (O), 45’pt Rosi (A), 9’st Carsetti (O), 35’st Montini (A)

Il derby di Senigallia non delude le aspettative. Pareggio pirotecnico e giusto al "Bianchelli" tra Aesse e Olimpia Marzocca. Il 2-2 finale accontenta tutti e offre alcune indicazioni per capire che ruolo avranno in Prima Categoria le due compagini. Aesse sbarazzina e capace di proporre un gioco di categoria superiore, dall’altra parte un’Olimpia più sornione, ma con tanto talento in tutti i reparti. La gara è un tira e molla: il Marzocca scappa, l’Aesse lo raggiunge. Apre le danze Spanò che si libera in area e batte Olivi. La prima rimonta la completa Rosi con un tiro da posizione defilata. Nella ripresa Carsetti si inventa un gol delizioso dalla distanza, eppure l’Aesse però non si arrende e torna a farsi vedere nella metà campo dell’Olimpia. Dopo alcuni tentativi, il neo entrato Montini si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e di piatto batte Giovagnoli.

Nicolò Scocchera