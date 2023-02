L’Olimpia non morde in attacco e lascia campo alla Fermignanese

OLIMPIA

0

FERMIGNANESE

2

OLIMPIA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Tomba, Breccia, Abbruciati (16’st Rossi), Tonucci (16’st Pierucci), Canulli (16’st Rossetti) Felicissimo (20’st Arsendi), Pigini (31’st Galli). All. Giuliani

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Cleri, Volpini (4’st Garota), Cusimano, Gori (26’st Izzo), Bozzi (46’st Agostini), De Santis (4’st Labate). All. Teodori

Reti: 6’st Bozzi (F), 43’st Izzo (F)

Arbitro: Sarnari di Macerata

La Fermignanese espugna Marzocca con due reti nella ripresa. Un punteggio severo per l’Olimpia, ma i problemi in fase di realizzazione della squadra di Giuliani sono evidenti e la perdurante assenza di Paolini si fa sentire. La Fermignanese non disputa una partita memorabile, ma è più cinica dell’avversaria. Primo tempo equilibrato, ritmi discreti, eppure nella prima metà di gara le azioni scarseggiano. La musica cambia nel secondo tempo: trascorrono pochi minuti dalla ripresa del gioco e gli ospiti passano in vantaggio con un gran gol in girata di Bozzi che lascia di sasso Giovagnoli. Qualche istante dopo la Fermignanese potrebbe raddoppiare con un bellissimo tiro di Gori che si infrange sulla traversa. Il Marzocca prova a riaprire la partita, gettandosi in attacco alla disperata ricerca del pareggio, ma in attacco è notte fonda.

La Fermignanese si limita a controllare, nel finale una ripartenza finalizzata da Izzo condanna definitivamente l’Olimpia.

Nicolò Scocchera