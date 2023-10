Lorenzo il magnifico: "Momento magico" ad Ancona per le Olimpiadi

La nazionale azzurra di ginnastica artistica torna alle Olimpiadi dopo dodici anni di assenza. Il pass l’ha staccato la squadra ai Mondiali di Anversa, centrando la final-eight. Tra i sei azzurri che saranno a Parigi ci sono un anconetano, Lorenzo Mihn Casali della Ginnastica Giovanile, un fermano, Mario Macchiati, della Fermo 85, e un maceratese, Matteo Levantesi, della Virtus Pasqualetti.

Lorenzo Mihn Casali, un risultato storico, quello di Anversa.

"E’ andata molto bene e sono molto soddisfatto, anche a livello personale, una gara in cui sentivamo molta pressione, difficile a livello mentale, l’errore è sempre dietro l’angolo, invece siamo riusciti a gestire al meglio il tutto. Ora cercheremo di ripeterci in finale. L’Italia alle Olimpiadi è un grande risultato, visto che come squadra non c’era né a Rio né a Tokyo".

Cos’ha provato quando ha saputo di essere qualificato?

"E’ stato un mix di gioia e di emozione, una cosa difficile da realizzare in quel preciso istante in cui succede. Perché le Olimpiadi sono l’evento più importante e quasi non ci puoi credere. E’ stata un’esplosione di gioia".

L’Italia può puntare a una medaglia? "Piuttosto difficile, ma sognare non costa nulla. Dobbiamo puntare a fare il nostro, l’importante è fare bene e divertirsi".

E per Parigi?

"Sarà lo stesso. Piedi per terra prima di tutto. La strada è lunga".

A livello individuale lei come è messo? "Al momento sono quindicesimo nell’all around, ho la finale giovedì e spero di migliorare il punteggio".

Come si svolgerà il suo avvicinamento a Parigi, adesso?

"Prima pensiamo a questa finale. Poi ci sarà tanto da lavorare, e poi ci saranno gli Europei a Rimini ad aprile, quella sarà una tappa di avvicinamento importante, un ottimo test per creare una squadra ancora più competitiva per l’appuntamento di Parigi".

E lo studio come va?

"Meglio lo sport".

A Parigi Tamberi, Marini, lei, i nazionali anconetani della pallacanestro, e forse anche altri ancora: Ancona in un momento sportivo magico?

"Possiamo dire di sì, ma non solo Ancona, direi tutte le Marche, perché in squadra siamo tre marchigiani su sei, il movimento è in crescita e si sta affermando". g.p.