Lorenzo Pinzauti, il match analyst che fa vedere gli errori in diretta

Lorenzo Pinzauti ha ventinove anni, è originario della zona di Firenze e, soprattutto, è il match analyst voluto dal tecnico Marco Donadel. La match analysis viene definita quell’analisi oggettiva di eventi elementari comportamentali che avvengono durante una gara sportiva, analisi diventata sempre più fondamentale all’interno degli staff tecnici delle diverse squadre. Pinzauti ha cominciato questo percorso nel 2018, dopo aver appeso al chiodo le scarpe da calcio, prima in serie D a Forte dei Marmi, poi alla Fiorentina curando l’under 15 e l’under 17 e infine allo Spezia in serie A, prima di approdare all’Ancona con Donadel. "La figura del match analyst comprende tutto e il contrario di tutto – spiega Pinzauti –, io mi sento un collaboratore tecnico del mister con delega alla parte di match analysis, quindi gli aspetti più tattici, lo studio dell’avversario, l’individuazione dei suoi punti deboli e forti, e poi l’analisi della nostra squadra, le carenze individuali e collettive nell’utilizzo degli spazi del campo. Il tutto con l’obiettivo di migliorare. Una parte importante di quest’analisi ora si fa con i dati, ma l’analisi degli avversari è qualitativa, sostanzialmente a video. Poi i software ci servono nel portare il materiale video ai ragazzi e alla squadra. Ultimamente ci sono software che ci permettono di ritrovare più facilmente certe situazioni da studiare".

Uno studio che si avvale della tecnologia, che va dall’uso del drone a quello di videocamere che però, nel caso degli allenamenti, sono collegate direttamente con il tablet di Pinzauti che a bordo campo può intervenire e mostrare subito a un giocatore i suoi eventuali errori. "Il drone nello specifico lo utilizza un collaboratore, per le esercitazioni tattiche che hanno una rilevanza maggiore per poi farle rivedere alla squadra. Personalmente durante le esercitazioni ho un taccuino che mi segna i minutaggi delle esercitazioni e coordinato dall’alto con il mio collega, abbiamo i video pronti in diretta, senza dover tornare in albergo. Appena c’è un errore per noi rilevante possiamo già farlo vedere ai ragazzi. Cosa mostrare dipende dal singolo ragazzo e dal singolo momento. Ma di ogni giocatore abbiamo già rilevato punti forti e criticità per fargliele vedere con il tablet e per correggerle".

Con Marco Donadel una conoscenza che non è nata molti anni fa, d’altra parte Pinzauti ha l’età di qualcuno dei giocatori dell’Ancona, ma che s’è subito trasformata in collaborazione: "Ci conosciamo da tre anni, insieme abbiamo lavorato per pochi mesi, in realtà, con l’under 17 della Fiorentina, poi Donadel è passato a collaboratore di Prandelli. Ne è nata subito una stima reciproca e da allora ci confrontiamo per portare avanti idee comuni".

