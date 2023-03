Loreto, arriva la seconda sconfitta consecutiva

0

MACERATA

3

Parziali: 23-25, 23-25, 20-25

NOVA VOLLEY : Gatto, Campana 2, Giannini 3, Sannino, Torregiani 16, Alessandrini 13, Angeli 12, Cozzolino, Mangiaterra 1, Genovesi 1, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini

PAOLONI MACERATA: Meschini, Sigona, Tobaldi 15, Biagetti 6, Paoletti 9, Gigli, Uguccioni 7, Leoni (L), Persichini 9, Storani (L), Stella 3, Angelini, Corradini. All. Giganti

Arbitri: D’Amico e Marani

L’aria di casa non fa bene a Loreto. Torregiani & C. subiscono la seconda sconfitta consecutiva. Una solida Paoloni è un ostacolo infatti troppo grande per la squadra di Giombini che lotta, ma non riesce a conquistare neanche un parziale. Meglio in attacco gli uomini di Giganti (42% contro 38%) e in ricezione (72% contro 49%), bravi poi a sbagliare poco capitalizzando invece le imprecisioni dei padroni di casa. Campana torna in regia nei loretani che cedono solo nel finale in un parziale iniziale dove pesano, nel locali, gli errori (otto). Tobaldi è grande protagonista della vittoria degli ospiti nel secondo set che poi si aggiudicano agevolmente il set finale.