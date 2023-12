Loreto è la rivelazione: "Giovani, bravi e vincenti"

3

RAVENNA

0

Parziali: 27-25, 25-20, 25-14

NOVA VOLLEY : Carotti 6, Conocchioli, Areni, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 18, Alessandrini 14, Vecchietti 11, Massaccesi L , Mangiaterra 6, Massaccesi M., Dignani (L) 2, Forconi, Papa (L2). All. Iurisci.

PIETRO PEZZI RAVENNA: Oliva 9, Minniti 3, Sfrondini 8, Cerquetti 0, Cardia 5, Zama, Baroni 4, Giugni 4, Fiorini 6, Foschini, Marchini (L), Raggi 1, Rossi, Ciccorossi. All. Rizzi.

Arbitri: Tanzilli e Caronna

Terza vittoria consecutiva per la Nova Volley, quarta casalinga da tre punti in cinque partite disputate al PalaSerenelli, quinta in totale in questo scorcio iniziale di stagione. Insomma un momento d’oro per Loreto trascinato da capitan Torregiani top scorer con 18 punti e con servizio (7 aces) e muro (8) da applausi. La formazione di Iurisci non lascia niente a Ravenna soffrendo solo nel primo parziale dove ci vogliono i vantaggi per la vittoria del set che arriva con un diagonale out di Cardia.

Poi i locali prendono in mano la partita in un secondo parziale dove si registra un ottimo 59% in attacco per Loreto con Alessandrini decisivo nel finale. Nel terzo set Ravenna prova a cambiare, ma Loreto non lascia niente scappando verso la vittoria con il servizio. "Giovani, bravi e fatti in casa" la descrizione della dirigenza loretana della squadra di Iurisci. Ecco l’identikit della Nova Volley che sta sfornando numeri importanti per una Nova Volley che, con 14 punti già conquistati, è una delle rivelazioni di questo campionato. "Sono veramente contento per i ragazzi – le parole di coach Iurisci –. Si meritano queste soddisfazioni, perché stanno giocando un’ottima pallavolo".