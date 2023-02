Loreto lotta, ma cede contro la capolista

3

LORETO

1

INDECO : Utro (L), Cappelluti 3, Del Vecchio 17, Fiorillo 30, Ciccia 1, Lorusso 11, La Forgia 8, Bernardi 4. Romano, Trito All. Difino.

NOVA VOLLEY LORETO: Gatto, Campana, Sannino 3, Torregiani 25, Alessandrini 15, Angeli 7, Cozzolino, Mangiaterra 4, Genovesi 4, Dignani (L), (Papa L). All. Giombini.

Arbitri: Zunco e Varchetta.

Parziali: 23-25, 25-17, 25-18, 25-18.

Loreto lotta, dà l’impressione di rimanere in partita, ma riesce solo a portare via un set dal campo della capolista Molfetta. Il primo, vinto meritatamente, poi i neroverdi cedono. Il muro locale e la potenza in attacco dell’opposto Fiorillo, mvp dell’incontro con 30 punti, fa la differenza. Loreto si presenta in campo con la novità Daniele Gatto in regia, tesserato per supplire all’assenza in campo di Campana e Ausili, ma non riesce a evitare la terza sconfitta esterna del 2023 dopo quelle di Turi (3-0) e Montorio (3-1). La squadra fornisce buoni segnali e dimostra combattività e voglia di provarci.