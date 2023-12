Loreto-San Biagio, pari il big match. Argignano e Corinaldo appaiate

Finisce in parità l’atteso big match del girone D di Seconda Categoria. Loreto e San Biagio chiudono sull’1-1 lo scontro al vertice: segnano Voytyuk per i locali e Baldoni per gli ospiti, che restano terzi a -2 dalla vetta, dove rimane il Loreto, che però vede ridursi soltanto a uno il punto di vantaggio sull’FC Osimo: quest’ultimo firma il risultato più rumoroso della giornata, battendo con un clamoroso 7-0 interno il Piano San Lazzaro. Doppiette per Rebichini e Streccioni, gol di Pericolo, Piccini ed Elmazi. Sette gol pure in Agugliano Polverigi-Villa Musone, ma match decisamente più equilibrato e locali che vincono 4-3. Due squadre invece in vetta al girone C dove l’Argignano, battendo 1-0 la Leonessa Montoro in trasferta, raggiunge il Corinaldo, che invece, sempre in trasferta, pareggia 1-1 col Terre del Lacrima. Classifica corta in alto, dove si rilancia pure l’Ostra Calcio, capolista nelle prime giornate, che batte 2-0 in casa l’Avis Arcevia. Si torna a giocare il 6 gennaio. Tredicesima giornata.

Girone C. Risultati: Cupramontana-Palombina Vecchia 2-1; Le Torri Castelplanio-Trecastelli Polisportiva 0-1; Leonessa Montoro-Argignano 0-1; OJ Falconara-Aurora Jesi 1-2; Olimpia Ostra Vetere-Monsano 0-0; Ostra Calcio-Avis Arcevia 2-0; Serrana 1933-Rosora Angeli 1-2; Terre del Lacrima-Corinaldo 1-1. Classifica. Corinaldo, Argignano 27; Ostra Calcio 24; Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima 22; Avis Arcevia 21; Monsano, Palombina Vecchia 19; Cupramontana, Trecastelli Polisportiva 17; Le Torri Castelplanio 16; Serrana 1933 15; Leonessa Montoro 12; Aurora Jesi 9; OJ Falconara 8; Rosora Angeli 7. Prossimo turno. Argignano-Serrana 1933; Aurora Jesi-Le Torri Castelplanio; Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere; Corinaldo-Leonessa Montoro; Monsano-Palombina Vecchia; OJ Falconara-Terre del Lacrima; Rosora Angeli-Cupramontana; Trecastelli Polisportiva-Ostra Calcio.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Villa Musone 4-3; Ankon Dorica-SA Castelfidardo 1-1; Atletico Ancona-GLS Dorica 0-1; Candia Baraccola-Nuova Sirolese 2-4; Colle 2006-Giovane Offagna 0-1; Loreto-San Biagio 1-1; FC Osimo-Piano San Lazzaro 7-0; Europa Calcio-Osimo Stazione Five 1-2. Classifica. Loreto 30; FC Osimo 29; San Biagio, GLS Dorica 28; Nuova Sirolese 26; Agugliano Polverigi 24; Ankon Dorica 21; SA Castelfidardo 20; Piano San Lazzaro 18; Candia Baraccola 15; Villa Musone 13; Osimo Stazione Five 11; Europa Calcio 10; Giovane Offagna 9 (-1); Atletico Ancona 8; Colle 2006 1. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Giovane Offagna-Candia Baraccola; GLS Dorica-FC Osimo; Nuova Sirolese-Loreto; Osimo Stazione Five-Atletico Ancona; Piano San Lazzaro-San Biagio; SA Castelfidardo-Colle 2006; Villa Musone-Europa Calcio.

Andrea Pongetti