Loreto, scontro salvezza col San Giovanni

Tre giornate alla fine della stagione regolare. Scontro salvezza domenica a Loreto col San Giovanni in Marignano. Loreto vorrà continuare la striscia positiva visti i sette punti conquistati nelle ultime tre uscite. Osimo non potrà sbagliare contro Modugno sperando in un passo falso di Turi. Impegni casalinghi per Ancona e Castelferretti al sesto posto. B maschile (girone E), 23esima giornata. Risultati: Volley 79 Civitanova-Loreto 2-3, Montorio-Ancona 0-3, Castellana Grotte-Osimo 1-3, Modugno-Lube Civitanova 3-1, Molfetta-Macerata 3-2, Turi-Castelferretti 3-0, San Giovanni in Marignano-Potentino 1-3. Classifica: Molfetta 58; Turi 56; Osimo 53; Potentino 49; Macerata 42; Ancona e Castelferretti 41; Montorio 32; Modugno 26; Loreto 24; San Giovanni in Marignano 21; Castellana Grotte 16; Lube Civitanova 13; Volley 79 Civitanova 11. Prossimo turno 224: Ancona-Castellana Grotte (ore 17:30), Osimo-Modugno (17:30), Lube CIvitanova-Volley 79 Civitanova, Potentino-Molfetta, Castelferretti-Montorio (18), Macerata-Turi. 234 (ore 17): Loreto-San Giovanni in Marignano.