Con la prima squadra loretana che ha osservato il turno di riposo nel girone E della B maschile nel fine settimana largo ai giovani. Che entusiasmano e vincono. La Nova Volley Loreto si aggiudica la Coppa Territoriale al tiebreak (25-12, 24-26, 25-23, 13-25, 15-13). Dopo una battaglia lunga oltre due ore i ragazzi under 17 di coach Calamante si aggiudicano il primo trofeo stagionale dimostrando di saper soffrire contro un avversario più esperto come la Pallavolo Senigallia. Loreto vince al quinto set, 15-13, aggiudicandosi così la Coppa Territoriale per la prima volta nella sua storia. La Nova Volley Loreto si schiera in campo con il capitano Sampaolo e Conocchioli in diagonale, Pietroni e Michelini al centro, Mandolini e Marchetti schiacciatori, Belardinelli libero. Per Senigallia Tinti in regia, Rettaroli opposto, Fini e Minucci schiacciatori, Luzi e Reggiani centrali, Capozzi libero.